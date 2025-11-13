Stando alle voci di corridoio sempre più insistenti, Lady Gaga potrebbe tornare in tour in Italia nel 2026 e stavolta la cantante potrebbe esibirsi allo Stadio San Siro di Milano.

I rumor sul ritorno di Lady Gaga in Italia

Sono ormai mesi che è partito il The Mayhem Ball Tour, la nuova tournée mondiale di Lady Gaga, che segue al suo ultimo album di inediti. Il disco, che ha scalato le classifiche, proprio in questi giorni ha ottenuto ben 7 nomination ai prossimi Grammy Awards ed ha ottime chance di essere eletto Album dell’anno. Poche settimane fa nel mentre Stefani Germanotta ha toccato anche l’Italia, con due show evento completamente sold out che si sono svolti a Milano. Nel corso di questi live la pop star americana non si è risparmiata ed ha offerto al pubblico uno spettacolo magistrale che ha lasciato tutti senza fiato.

Il tour nel mentre sta per concludere il suo viaggio europeo e nelle prossime settimane si sposterà in Oceania e in Asia, per poi fare ritorno in Nord America. Nel mentre in questi giorni si è iniziato a mormorare che l’artista stia per rilasciare una versione deluxe di Mayhem, che includerà brani inediti. Ma non è finita qui. Voci sempre più insistenti parlano anche di nuove date in Europa per l’estate 2026.

Stando a quanto ha fatto sapere Paolo Giordano nel podcast Pezzi: dentro la musica, Lady Gaga potrebbe tornare anche in Italia e stavolta starebbe puntando al tempio della musica: lo Stadio San Siro di Milano. Secondo quanto si mormora, l’annuncio di questo show show unico sarebbe imminente e naturalmente i fan stanno già attendendo con ansia di scoprire se davvero la pop star farà ritorno nel nostro paese.

Attualmente sui canali ufficiali di Gaga tutto tace. Di certo però nelle prossime ore ne sapremo di più in merito.