Attesa più lunga questa volta per La Notte nel Cuore: domenica 6 luglio 2025 su Canale 5 alle 21.30 va in onda la settima puntata della serie turca, tutte le anticipazioni sulla trama.

Dove eravamo rimasti?

Prima di dedicarci alle anticipazioni sulla trama della settima puntata de La Notte nel Cuore, in onda il 6 luglio 2025, ricordiamo velocemente cos’è accaduto durante l’appuntamento precedente.

I Sansalan costringono Bunyamin a porgere le sue scuse a Cihan e Sevilay. Cihan non le accetta. Grazie all’aiuto di un avvocato di Cihan, Nuh viene scagionato e fatto uscire di prigione. I preparativi per il matrimonio di Cihan e Sevilay proseguono e finalmente arriva il giorno delle nozze.

Durante la cerimonia di nozze, Sevilay si rifiuta di sposare Cihan. Melek corre da Nuh per comunicargli la notizia. All’improvviso, la villa viene colpita da una raffica di proiettili. Per fortuna, nessuno dei presenti viene ferito. Si scopre che questo attacco è stato ordinato da Tahsin che ha intenzione di distruggere Samet e la sua famiglia.

Nuh e Melek cercano invano di ricevere aiuto dalla nonna materna. Il rapporto ambiguo tra Tahsin e Samet diventa sempre più stretto. Tahsin promette di trovare il mandante della sparatoria nella villa, ma Cihan non riesce a fidarsi del tutto. Melek e Cihan sembrano sempre più vicini. Cihan le chiede di seguirlo durante il grande evento promozionale. L’evento dovrebbe essere blindatissimo, ma Bunyamin riesce a intrufolare una troupe giornalistica.

Anticipazioni sulla settima puntata de La Notte nel Cuore del 6 luglio

Stando alle anticipazioni sulla trama della settima puntata, si assisterà al tanto annunciato matrimonio tra Cihan e Sevilay. I due si sposeranno ufficialmente, nonostante tra loro non ci sia vero amore. La notizia delle nozze provoca una forte delusione in Nuh e Melek, che fino all’ultimo avevano sperato in un finale diverso.

Cihan, tormentato dai sensi di colpa, cerca di raggiungere Melek per spiegarle la verità e aprirsi con lei, ma tutti i suoi tentativi falliscono. Anche Sevilay vorrebbe avere un confronto con Nuh, ma deve fare i conti con le pressioni e le minacce di Hikmet, che la tiene sotto scacco.

Nel frattempo, Samet fa di tutto per allontanare i due gemelli dalla villa. Questa volta però, Sumru prova a opporsi: sa bene che Nuh e Melek conoscono un segreto che potrebbe compromettere la sua posizione. Questo è quanto riportano le anticipazioni sulla settima puntata de La Notte nel Cuore, in onda il 6 luglio.

Dove vedere in streaming la settima puntata de La Notte nel Cuore

Essendo una serie che va in onda su Canale 5, gli interessati hanno la possibilità di vedere La Notte nel Cuore anche grazie alla piattaforma streaming Mediaset Infinity. Nel suo catalogo, in seguito alla messa in onda settimana dopo settimana, troveremo tutti gli episodi.

Tutto ciò che dovrete fare per accedere al titolo, è registrarvi gratuitamente sul sito o dall’app ed accedere poi inserendo i dati richiesti. Mediaset Infinity dà la possibilità ai suoi utenti di vedere i contenuti in diretta, oppure on demand.

Settimanalmente, dopo il passaggio in TV, tutte le puntate de La Notte nel Cuore vengono rese disponibile in streaming all’interno del catalogo della piattaforma.