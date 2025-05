Domenica 1 giugno 2025 su Canale 5 alle 21.30 va in onda la seconda puntata della serie turca La Notte nel Cuore: tutte le anticipazioni sulla trama.

Dove eravamo rimasti?

Prima di dedicarci alle anticipazioni sulla trama della seconda puntata de La Notte nel Cuore, in onda l’1 giugno 2025, ricordiamo velocemente cos’è accaduto durante l’appuntamento precedente.

Quando era molto giovane, Sumru ha dato alla luce due gemelli, un maschio e una femmina, Nuh e Melek. La ragazza ha abbandonato i suoi figli sulla soglia della casa di Sakine, la madre del padre dei piccoli, ed è fuggita senza guardarsi indietro.

I gemelli, nel mentre, sono cresciuti sani e forti grazie all’amore della nonna, mentre Sumru si è rifatta una vita in Cappadocia, dove ha sposato un magnate del turismo, Samet Sansalan, dal quale ha avuto altri due figli, Esat e Harika. Samet era già padre di Cihan, che dalla Germania torna a casa per l’inaugurazione di un grande albergo del padre.

L’evento viene annunciato in televisione ed è proprio in questo modo che Sakine scopre dov’è finita la madre dei gemelli. Sfortunatamente, il cuore della donna non regge allo shock e prima di morire rivela ai due nipoti la verità. Nuh e Melek decidono di partire così per la Cappadocia con l’intento di mettere la loro madre di fronte alle sue responsabilità.

Anticipazioni sulla seconda puntata de La Notte nel Cuore dell 1 giugno

Stando alle anticipazioni sulla trama della seconda puntata, nell’episodio 4, Nuh e Melek incontrano Sumru e dichiarano di essere i due gemelli da lei abbandonati subito dopo la nascita. Sumru nega ogni accusa e minaccia di denunciarli.

Nell’episodio 5, durante la festa di fidanzamento di Cihan e Sevilay, due gravi “incidenti” rischiano di compromettere la riuscita del ricevimento.

Nell’episodio 6, Melek soccorre Nihayet, che si è infortunata alla caviglia. Nonostante il dolore, Nihayet è sorpresa dall’abilità di Melek, che le diagnostica una semplice distorsione. Questo è quanto riportano le anticipazioni sulla seconda puntata de La Notte nel Cuore, in onda il 1° giugno.

Dove vedere in streaming la seconda puntata de La Notte nel Cuore

Essendo una serie che va in onda su Canale 5, gli interessati hanno la possibilità di vedere La Notte nel Cuore anche grazie alla piattaforma streaming Mediaset Infinity. Nel suo catalogo, in seguito alla messa in onda settimana dopo settimana, troveremo tutti gli episodi.

Tutto ciò che dovrete fare per accedere al titolo, è registrarvi gratuitamente sul sito o dall’app ed accedere poi inserendo i dati richiesti. Mediaset Infinity dà la possibilità ai suoi utenti di vedere i contenuti in diretta, oppure on demand.

Settimanalmente, dopo il passaggio in TV, tutte le puntate de La Notte nel Cuore vengono rese disponibile in streaming all’interno del catalogo della piattaforma.