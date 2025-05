Domenica 25 maggio 2025 su Canale 5 alle 21.30 va in onda la prima puntata della serie turca La Notte nel Cuore: tutte le anticipazioni sulla trama.

Trama generale

Prima di dedicarci alle anticipazioni sulla trama della prima puntata de La Notte nel Cuore, in onda il 25 maggio, vediamo velocemente di cosa parla in generale la storia.

Le vicende raccontate ne La Notte nel Cuore si concentrano sul personaggio di Sumru, una donna che ha abbandonato i figli avuti in giovane età e si è costruita una nuova vita, sposandosi con uno degli uomini d’affari più ricchi della Cappadocia, Samet.

Venuti finalmente a conoscenza dell’identità della donna che li ha abbandonati in fasce a un crudele destino di povertà, i gemelli Melek e Nuh partono alla ricerca della madre per reclamare i loro diritti. Tra segreti familiari, amori pericolosi e desideri di vendetta, i due gemelli cercheranno di ottenere risposte e ciò che spetta loro.

Anticipazioni sulla prima puntata de La Notte nel Cuore del 25 maggio

Stando alle anticipazioni sulla trama della prima puntata, nell’episodio 1, la giovane Sumru partorisce due gemelli, Nuh e Melek. Li abbandona sulla soglia della casa di Sakine, la suocera, e fugge. I gemelli crescono. Sumru, intanto, si è rifatta una vita in Cappadocia con Samet Sansalan. Cihan, figlio dell’uomo, raggiunge la famiglia per l’inaugurazione di un grande albergo del padre.

L’evento viene annunciato in televisione e così Sakine scopre dov’è finita Sumru. Purtroppo il suo cuore malandato non regge allo shock e muore, ma prima riesce a rivelare ai due ragazzi la verità. Nuh e Melek, distrutti dal dolore, decidono di partire per la Cappadocia.

Nell’episodio 2, Nuh e Melek giungono in Cappadocia per trovare e avere delle risposte da Sumru. Scoprono che la famiglia Sansalan possiede alberghi, aziende e negozi, e cercheranno il modo per entrare nella loro villa e parlare con Sumru.

Intanto Cihan, torna a casa da Berlino e il padre vorrebbe che rimanesse per aiutarlo con gli affari di famiglia e per tenere d’occhio Esat, un altro figlio scapestrato e nullafacente. Samet sta anche organizzando, con la sorella Hikmet, un matrimonio combinato fra Cihan e la cugina, Sevilay.

Nell’episodio 3, durante una retata, la polizia ferma Esat per possesso di droga. Quando la notizia arriva a Samet, l’uomo va su tutte le furie. Sumru chiede a Cihan di intervenire per salvare la situazione. Mentre Cihan e Samet affrontano Esat nel commissariato, Samet ha un attacco di cuore e viene trasportato in ospedale.

Lì, Cihan scopre che suo padre ha un cancro ai polmoni. Samet confessa al figlio che vorrebbe che lui si sposasse con Sevilay per salvare il Gruppo Sansalan dal fallimento. Nel frattempo, Melek e Nuh cercano l’occasione giusta per approcciare Sumru. Questo è quanto riportano le anticipazioni sulla prima puntata de La Notte nel Cuore, in onda il 25 maggio.

Dove vedere in streaming la prima puntata de La Notte nel Cuore

Essendo una serie che va in onda su Canale 5, gli interessati hanno la possibilità di vedere La Notte nel Cuore anche grazie alla piattaforma streaming Mediaset Infinity. Nel suo catalogo, in seguito alla messa in onda settimana dopo settimana, troveremo tutti gli episodi.

Tutto ciò che dovrete fare per accedere al titolo, è registrarvi gratuitamente sul sito o dall’app ed accedere poi inserendo i dati richiesti. Mediaset Infinity dà la possibilità ai suoi utenti di vedere i contenuti in diretta, oppure on demand.

Settimanalmente, dopo il passaggio in TV, tutte le puntate de La Notte nel Cuore vengono rese disponibile in streaming all’interno del catalogo della piattaforma.