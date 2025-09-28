Tutte le anticipazioni de La notte nel cuore in onda giovedì 2 ottobre 2025 su Canale 5 alle 21.40: Sevilay pensa di lasciare Nuh, Samet rischia la vita e una rivelazione sconvolge la famiglia Sansalan.

La notte nel cuore anticipazioni puntata del 2 ottobre su Canale 5

Giovedì 2 ottobre 2025, alle 21.40 circa su Canale 5, torna un nuovo appuntamento con la soap turca La notte nel cuore, che continua a conquistare il pubblico con intrecci familiari, segreti e colpi di scena. Nella puntata in arrivo, i protagonisti si troveranno ad affrontare momenti drammatici che metteranno a dura prova legami e sentimenti.

Sevilay e Nuh in crisi: gelosia e riconciliazione

La tensione tra Sevilay e Nuh raggiunge il culmine, come si legge su Sorrisi. Dopo aver accettato un passaggio da Nazim a causa di un guasto all’auto, Sevilay torna a casa ma si scontra con la rabbia cieca di Nuh. Sconvolta dalla sua aggressività, decide di andarsene e medita di lasciarlo definitivamente: non vuole più sentirsi “prigioniera” delle sue gelosie. Tuttavia, Nuh trova il coraggio di aprirsi, confidandole i suoi traumi e la paura di perderla. Queste parole riescono a toccare Sevilay, che sceglie di restare al suo fianco.

La notte nel cuore anticipazioni 2 ottobre: Samet in fin di vita

Parallelamente, Samet ha un’accesa discussione con Sumru e, inseguendola in auto, resta vittima di un grave incidente. Trasportato d’urgenza in ospedale, viene operato e sopravvive, ma le sue condizioni restano critiche. I medici rivelano che Samet ha bisogno di un trapianto di rene e lui confessa che anche Bünyamin potrebbe essere compatibile, svelando che in realtà è suo figlio. Una verità che rischia di sconvolgere ulteriormente gli equilibri familiari.

Scontri, accuse e nuove rivelazioni

Intanto, Sumru finisce al centro delle polemiche: alcuni striscioni contro di lei e una colluttazione con l’anziano Azmi, che la accusa di essere l’amante di Tahsin, la portano in centrale di polizia. Ma i colpi di scena non finiscono qui: Nuh scopre il complotto di Hikmet, che aveva tentato di provocare l’aborto di Melek. Con la pistola puntata contro di lei, la costringe a confessare tutto, ma alla fine sceglie di risparmiarla.

Stando alle anticipazioni su La notte nel cuore del 2 ottobre, la tensione si fa altissima quando Samet viene colpito da un arresto cardiaco, lasciando la sua famiglia e gli spettatori con il fiato sospeso.

La notte nel cuore si conferma una storia avvincente, fatta di amori tormentati, segreti e drammi che non smettono di sorprendere. La puntata del 2 ottobre si preannuncia dunque imperdibile per gli appassionati della soap.

