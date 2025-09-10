Tutte le anticipazioni de La Notte nel Cuore di domenica 14 settembre 2025 su Canale 5 alle 21.40. Tradimenti, segreti svelati e una fuga inattesa scuotono la famiglia Sansalan.

La Notte nel Cuore anticipazioni: la verità di Sumru e lo scandalo pubblico

Le nuove anticipazioni de La Notte nel Cuore del 14 settembre 2025 rivelano una puntata carica di emozioni, con segreti dolorosi, tradimenti e colpi di scena che cambieranno per sempre le sorti della famiglia Sansalan.

La trama prende avvio da Sumru, che confida a Tahsin le violenze subite in passato dal padre dei gemelli. Nuh ascolta la confessione senza farsi notare e si avvicina commosso alla madre. Ma non è tutto: Sumru decide di affrontare pubblicamente le sue verità e convoca una conferenza stampa. Qui rivela che Hikmet ha ordito un complotto contro di lei e mostra ai giornalisti il test del DNA di Harika, che certifica come Samet sia il suo vero padre biologico.

La situazione, come si legge su tuttotv.info, precipita quando Samet mette in vendita l’hotel Sansalan. Alla riunione del consiglio emerge che le azioni di Sumru sono state trasferite a Hikmet, che così ottiene la maggioranza. L’albergo rischia di finire nelle mani di un acquirente straniero.

Intrighi e trattative saltate

Gli uomini della famiglia Sansalan si preparano a concludere l’accordo con Irade Salimova, l’acquirente interessata all’hotel. Ma, stando alle anticipazioni su La Notte nel Cuore del 14 settembre, all’ultimo minuto, l’irruzione di Nuh e Tahsin ribalta la situazione: grazie all’intesa segreta tra Tahsin e la donna, la trattativa salta in extremis, gettando tutti nello scompiglio.

Melek e Cihan: un amore impossibile

Nel frattempo, Melek tenta un riavvicinamento con Cihan, ma l’uomo mantiene un atteggiamento freddo e distaccato. Delusa, lei ribadisce di aver sbagliato a dargli fiducia e lo invita a dimenticare il bambino che porta in grembo. Quella stessa notte, Cihan ha un incubo che lo porta a riflettere sui propri errori.

Decide così di chiedere perdono a Melek e si dichiara pronto a ricucire anche i rapporti con Nuh. Tuttavia, quando la donna nomina Tahsin, lui si mostra irremovibile, e Melek comprende che le sue parole non sono sincere, dicendogli addio definitivamente.

La fuga di Sevilay e la nuova alleanza

Parallelamente, Sevilay riesce a mettersi in contatto con Nuh grazie a un telefono donatole da Nihayet. Il giorno seguente, i due decidono di fuggire insieme, lasciando attoniti Harika, Esat e Hikmet. Umiliati dall’affronto, i tre stringono un’alleanza con l’obiettivo di strappare Sevilay dalle mani di Nuh.

La Notte nel Cuore anticipazioni 14 settembre su Canale 5

Le anticipazioni de La Notte nel Cuore del 14 settembre 2025 promettono una serata intensa e piena di sorprese. Tra rivelazioni scioccanti, amori spezzati e nuovi intrighi familiari, la soap turca di Canale 5 continua a tenere i telespettatori con il fiato sospeso. Continua a seguirci per tutte le anticipazioni aggiornate sulla serie turca che sta appassionando il pubblico italiano.