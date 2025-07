La forza di una donna cambia orario: dal 28 luglio la nuova programmazione su Canale 5

Cambio di orario per La forza di una donna, la seguitissima serie turca in onda nel pomeriggio di Canale 5. Come riporta la guida TV, a partire da lunedì 28 luglio 2025, la soap non sarà più trasmessa dalle 15:40 come di consueto, ma si sposterà alle ore 17:15. Una modifica importante nella programmazione del daytime, pensata per far spazio alla nuova serie Io sono Farah e trainare il ritorno di Sarabanda.

Nuovo orario La forza di una donna su Canale 5: alle 17.15 dal 28 luglio

Con questa scelta strategica, Mediaset punta a rafforzare l’offerta del pomeriggio di Canale 5, collocando La forza di una donna in una fascia oraria più vicina all’access prime time. La serie, che continua a ottenere ottimi ascolti, sarà dunque trasmessa dalle 17:15, anticipando la nuova edizione dello storico quiz musicale condotto da Enrico Papi.

La modifica rappresenta un’opportunità per raggiungere un pubblico ancora più ampio e mantenere alta la fedeltà degli spettatori, proprio nel momento in cui la trama entra nel vivo, tra colpi di scena, ritorni inaspettati e drammi familiari.

Leggi anche: Le anticipazioni de La forza di una donna

Io sono Farah: nuova serie turca con Demet Özdemir alle 15.45 su Canale 5

Lo spostamento de La forza di una donna è legato anche al debutto della nuova serie turca Io sono Farah, che prende ufficialmente il via sempre lunedì 28 luglio alle ore 15:45 su Canale 5, come rivelato da Mediaset Infinity. La protagonista è Demet Özdemir, attrice amatissima dal pubblico italiano, già vista in titoli di successo come DayDreamer.

Io sono Farah racconta la storia di una donna coraggiosa che, per salvare il figlio malato, si ritrova coinvolta in una spirale di segreti, crimini e scelte difficili. La serie promette emozioni forti e punta a conquistare fin da subito una fetta importante del pubblico pomeridiano.

Il nuovo pomeriggio di Canale 5: tutte le novità

Con l’arrivo di Io sono Farah e il cambio di orario de La forza di una donna, si ridisegna l’intero assetto pomeridiano di Canale 5. La rete scommette ancora una volta sulle soap turche, confermando il grande interesse del pubblico italiano per questo genere. In più, il ritorno di Sarabanda con Enrico Papi rappresenta un ulteriore tassello in una strategia che mira a potenziare la fascia preserale.

In sintesi:

La forza di una donna si sposta alle 17:15 dal 28 luglio

dal 28 luglio Io sono Farah debutta alle 15:45 con Demet Özdemir

con Subito dopo, spazio a Sarabanda nella nuova edizione

Resta alta l’attenzione dei fan e degli appassionati delle serie turche di Canale 5, pronti a seguire queste nuove avventure. Per non perdere nemmeno una puntata, segnatevi il nuovo orario e sintonizzatevi ogni pomeriggio su Canale 5.