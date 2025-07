La forza di una donna anticipazioni 28 luglio: Sirin è a rischio suicidio, Hatice sconvolta

Le anticipazioni della puntata de La forza di una donna in onda lunedì 28 luglio su Canale 5 svelano momenti di grande tensione e profondi turbamenti per tutta la famiglia. Il punto centrale dell’episodio sarà la situazione di Sirin, la cui instabilità psicologica preoccupa sempre di più.

Come anticipa Mediaset Infinity, Hatice riceve una telefonata allarmante dallo psichiatra di Sirin, che la mette in guardia su un elevato rischio suicidario e sulla necessità che la ragazza venga seguita costantemente. La notizia scuote profondamente Hatice, ma la donna sembra ancora incapace di vedere quanto Sirin stia manipolando le persone intorno a lei.

Bahar in difficoltà economiche, Enver prende una decisione importante

Nel frattempo Bahar si ritrova nuovamente senza soldi e si vede costretta a chiedere aiuto economico a Enver. Tuttavia, anche per l’uomo la situazione si rivela più complicata del previsto: la sua pensione non è disponibile, e questo lo spinge a riflettere seriamente sulla sua vita e sul rapporto con Hatice.

A seguito di durissimi scontri sia con Hatice che con Sirin, Enver prende una decisione drastica e definitiva: si trasferisce da Bahar, portando con sé la sua amata sartoria, deciso a ricominciare altrove, lontano dai conflitti che lo logorano da troppo tempo.

Hatice cerca di riavvicinarsi, ma l’ombra di Sirin è ancora presente

Nonostante tutto, Hatice decide di andare a casa di Bahar per vedere i suoi nipoti e tentare un difficile riavvicinamento sia con la figlia che con Enver. Ma la donna continua a minimizzare la pericolosità di Sirin, ignorando le evidenti manipolazioni della ragazza, che sembrano diventare sempre più pericolose.

Tra tentativi di riconciliazione e nuovi equilibri familiari, la tensione resta alta e la situazione emotiva dei personaggi principali è più fragile che mai.

La forza di una donna va in onda dal lunedì al venerdì dalle 15.45 su Canale 5, e gli episodi sono disponibili anche in streaming su Mediaset Infinity. La puntata di lunedì 28 luglio sarà cruciale per il futuro di Bahar, Enver e Sirin: non perderla.