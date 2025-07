La forza di una donna anticipazioni 25 luglio: Bahar lascia la casa di Hatice per proteggere i figli

La puntata de La forza di una donna in onda venerdì 25 luglio su Canale 5 sarà carica di emozioni forti e nuovi sviluppi che metteranno a dura prova la protagonista, Bahar. La donna, sempre più provata dalla malattia e dalla presenza destabilizzante di Sirin, prende una decisione drastica per proteggere i suoi figli: lascia la casa di Hatice ed Enver e torna a vivere nell’appartamento in cui abitava prima del trasferimento.

La scelta arriva dopo l’ennesima manipolazione di Sirin, che induce Nisan ad ascoltare di nascosto una conversazione intima della madre. Bahar, scossa e preoccupata per la sicurezza dei suoi bambini, capisce che è giunto il momento di prendere le distanze.

Enver si schiera con Bahar, Sirin comincia la terapia

Come si legge su TV Sorrisi e canzoni, nonostante le suppliche di Hatice ed Enver, Bahar è irremovibile. A sorpresa, Enver decide di seguirla e si trasferisce con lei e i bambini per garantire loro sostegno e protezione. Sirin, nel frattempo, si confronta con il suo passato durante le prime sedute di terapia con lo psichiatra consigliato da Jale.

Tuttavia, Enver è scettico sulla possibilità che la figlia possa davvero cambiare, e questo genera un duro confronto con Hatice. Il conflitto tra genitori sulla gestione di Sirin si fa sempre più acceso.

Yusuf in lutto: le anticipazioni de La forza di una donna del 25 luglio

Intanto, Yusuf e Arif piangono la morte di Ulviye, mentre Bersan cerca di approfittare del momento di fragilità per riavvicinarsi ad Arif. Ma Ceyda, sempre più attenta alle dinamiche tra Bahar e Arif, prova a far aprire gli occhi all’amica: l’uomo è innamorato di lei e merita una possibilità.

Proprio Ceyda introduce una collega del night club, Nermin, a Enver per farsi confezionare un vestito. La presenza di Nermin scatena la gelosia di Hatice, sempre più spaesata davanti ai cambiamenti che stanno sconvolgendo il suo equilibrio familiare.

Jale confessa i suoi sentimenti, Bahar chiede aiuto economico

In parallelo, Jale trova finalmente il coraggio di dichiarare i suoi sentimenti a Musa, comunicandogli anche la decisione di chiedere il divorzio. Sul fronte lavorativo, Sema annuncia alle dipendenti il ritardo dello stipendio, scatenando preoccupazione e malumori. Anche Bahar è in difficoltà economiche e chiede aiuto a Enver, che non esita a offrirle il proprio sostegno.

La forza di una donna va in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 16.00 su Canale 5 ed è disponibile in streaming gratuito su Mediaset Infinity. Non perdere la puntata del 25 luglio: le scelte di Bahar cambieranno per sempre gli equilibri familiari.