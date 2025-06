Anticipazioni La forza di una donna 20 giugno: Bahar in crisi, Sirin perde il controllo

La puntata de La forza di una donna in onda venerdì 20 giugno alle ore 14.10 su Canale 5 si concentra sulle difficoltà quotidiane che Bahar continua ad affrontare, divisa tra il lavoro e la gestione dei figli, con l’aggiunta di un nuovo scontro con Sirin, sempre più instabile. Ma scopriamo insieme cosa ci attende nella puntata di venerdì 20 giugno grazie alle anticipazioni de La forza di una donna.

Bahar in difficoltà: Nisan e Doruk si ammalano

Come si legge su TV Sorrisi e canzoni, le condizioni di vita precarie e le tensioni con la vicina di casa non danno tregua a Bahar. La donna è sempre più sotto pressione: la vicina insiste con Yusuf affinché sfratti Bahar e i suoi figli, mentre una nuova emergenza bussa alla porta. Nisan e Doruk si ammalano, lasciando la madre in seria difficoltà.

Non potendosi assentare ulteriormente dal lavoro, Bahar è costretta a chiedere aiuto al nonno Enver, che però si dimostra poco adatto a gestire la situazione. È così che entra in scena Hatice, la madre di Sirin, che pur con tutte le riserve decide di intervenire per il bene dei nipoti.

Anticipazioni La forza di una donna 20 giugno: Sirin scopre tutto e va fuori controllo

Il riavvicinamento dei nonni ai piccoli Nisan e Doruk viene mantenuto segreto, soprattutto per evitare la reazione imprevedibile di Sirin, ma il piano non funziona. Sirin finisce per scoprire tutto e, come previsto, dà completamente di matto, esplodendo in una reazione furiosa che destabilizza nuovamente l’equilibrio familiare.

La puntata di venerdì 20 giugno promette forti emozioni e nuovi momenti di tensione nella serie turca di successo La forza di una donna. Bahar è ancora una volta costretta a lottare con tutte le sue forze, mentre Sirin si conferma un elemento sempre più pericoloso per la fragile serenità della famiglia.