Nella puntata di La forza di una donna in onda lunedì 16 giugno su Canale 5, le difficoltà di Bahar sembrano non finire mai. Tra i contrasti familiari, le fatiche del lavoro e le tensioni economiche, la giovane madre si trova nuovamente messa a dura prova. Eppure, in mezzo alla sofferenza, spuntano anche piccoli gesti che fanno intravedere un filo di speranza. Ma scopriamo insieme nel dettaglio cosa accadrà nella puntata in onda lunedì 16 giugno de La forza di una donna grazie alle anticipazioni.

Tensione alle stelle tra Bahar e Nisan

Come si legge su TV Soap, il rapporto tra Bahar e la figlia Nisan è sempre più complicato. Il rancore della bambina nei confronti della madre diventa insostenibile, soprattutto se confrontato con la costante protezione che riceve dai nonni. A peggiorare la situazione, arriva anche un gesto di Hatice: la donna regala a Bahar uno scaldabagno, permettendole finalmente di garantire ai suoi figli il comfort di una doccia calda. Un piccolo passo avanti che, però, rischia di acuire ancora di più il conflitto madre-figlia.

Leggi anche: Le anticipazioni di tutte le puntate

La forza di una donna, anticipazioni 16 giugno: Arif si avvicina, ma non tutti si fidano

Nel frattempo, Bahar comincia lentamente a ricredersi su Arif, l’uomo che inizialmente guardava con diffidenza. Alcuni suoi gesti gentili riescono a smussare le sue paure. Tuttavia, Yousuf osserva con sospetto questo avvicinamento, temendo che Bahar possa fidarsi della persona sbagliata.

Bahar sviene in sartoria nelle anticipazioni de La forza di una donna del 16 giugno

Stremata dai doppi turni di lavoro, Bahar sviene in sartoria e, cadendo, rompe un ferro da stiro. La proprietaria, Sema, pretende che le venga risarcito il danno. Ma per Bahar è impossibile: con grosse difficoltà anche solo a sfamare Nisan e Doruk, non sa come riuscirà a saldare anche questa spesa imprevista.