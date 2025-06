Nella puntata de La forza di una donna in onda venerdì 13 giugno su Canale 5, i conflitti familiari raggiungono un nuovo punto di rottura. Bahar, sempre più provata dalle difficoltà quotidiane, affronta un nuovo durissimo scontro con sua madre Hatice, accusandola apertamente di essere la responsabile del suicidio del padre. Ma entriamo più nel dettaglio e scopriamo insieme cosa succede nella puntata del 13 giugno grazie alle anticipazioni de La forza di una donna.

Sirin interviene con accuse scioccanti

Come si legge su TV Sorrisi e canzoni, durante il litigio tra Bahar e Hatice, Sirin rientra improvvisamente a casa e, in modo violento, si inserisce nella discussione. Le sue parole sono pesanti: rivela a Bahar che il padre aveva un’altra donna e accusa Sarp, il marito della sorellastra, di essere un depravato. L’ennesimo colpo emotivo per Bahar, che decide di lasciare la casa.

Anticipazioni La forza di una donna 13 giugno: Hatice prende le distanze da Bahar

Dopo l’uscita di scena di Bahar, è Enver a cercare di riportare un po’ di calma. Confida a Hatice che la figlia non ha neanche uno scaldabagno in casa, nella speranza di smuovere la sua coscienza.

Le parole di Enver sembrano sortire un effetto. Hatice si reca al centro commerciale con Sirin e ordina uno scaldabagno per Bahar, ma Sirin, notando il gesto, non nasconde il suo fastidio.

La confessione sconvolgente di Sirin

Proprio durante questa uscita, Sirin fa una confessione inquietante alla madre: racconta di essere stata testimone della morte di Sarp, e lascia intuire di aver avuto una relazione con lui. Afferma che Sarp stava molestando una ragazza sul traghetto quando fu aggredito e cadde in mare.

Una rivelazione devastante, che spinge Hatice a prendere una decisione drastica: interrompere ogni rapporto con Bahar.

La puntata di venerdì 13 giugno si preannuncia ricca di tensione emotiva e svolte importanti, che metteranno a dura prova il fragile equilibrio di Bahar e la sua lotta per la dignità e la verità.

