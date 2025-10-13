La creatrice di Kpop Demon Hunters frena sul live action

Maggie Kang, mente creativa e co-regista di Kpop Demon Hunters, non ha dubbi: il film resterà nel regno dell’animazione. Durante un’intervista concessa alla BBC, la regista ha espresso entusiasmo per il futuro dell’universo narrativo di Huntr/x, ma ha anche chiarito che un adattamento live action “non avrebbe lo stesso impatto visivo né la stessa magia”.

Kang, insieme al collega Chris Appelhans, sta già valutando nuove storie e possibili spin-off legati al trio K-pop protagonista del film, ma preferisce che tutto rimanga nel mondo animato. “Abbiamo costruito un’estetica e un ritmo che funzionano solo in animazione,” ha detto. “Trasformarlo in un prodotto realistico toglierebbe quella dimensione di sogno e ironia che lo rende unico.”

Il successo di Kpop Demon Hunters è stato travolgente. Uscito su Netflix, il film ha superato persino Squid Game come titolo più visto nella storia della piattaforma, con oltre 325 milioni di visualizzazioni. Il mix di musica, azione e cultura pop coreana ha conquistato il pubblico globale, rendendo Huntr/x e i loro rivali, i demoniaci Saja Boys, vere icone digitali.

Il fenomeno è cresciuto anche fuori dallo schermo: la colonna sonora, guidata dal brano Golden, ha dominato le classifiche statunitensi per settimane, segnando un record storico per un progetto animato. Le voci di Rei Ami, Audrey Nuna ed EJAY — che interpretano le protagoniste — hanno contribuito a trasformare il film in un cult transgenerazionale.

Appelhans, da parte sua, ha ribadito quanto l’animazione permetta libertà narrativa e visiva impossibili da replicare dal vivo: “Solo in animazione Rumi può cantare, combattere e volare nello stesso respiro. È questo che rende il film potente.”

Pur escludendo il live action, i due registi non chiudono la porta al futuro. Kang ha confermato che ci sono idee “in cantiere” per nuove storie nello stesso universo creativo, forse una serie o un sequel. “Vogliamo continuare a far sognare i fan,” ha dichiarato. “Ma senza perdere ciò che rende Kpop Demon Hunters così speciale: la sua anima animata.”