We Were Liars – L’estate dei segreti perduti avrà una seconda stagione? Cosa sappiamo sul futuro della serie Amazon

We Were Liars – L’estate dei segreti perduti avrà una seconda stagione? Tutto quello che sappiamo.

Amazon ha rinnovato We Were Liars per una seconda stagione?

La nuova serie thriller psicologica We Were Liars (L’estate dei segreti perduti in italiano), basata sul celebre romanzo di E. Lockhart, ha debuttato il 18 giugno 2025 su Amazon Prime Video con tutti e otto gli episodi rilasciati in blocco. I fan ora si chiedono: ci sarà una seconda stagione di We Were Liars?

Al momento, Amazon non ha ancora confermato ufficialmente il rinnovo per una stagione 2. Tuttavia, vista la popolarità del libro originale e l’interesse generato dalla serie, un annuncio potrebbe arrivare nelle prossime settimane.

C’è abbastanza materiale per una seconda stagione?

Assolutamente sì. Oltre al romanzo We Were Liars, l’autrice E. Lockhart ha scritto un prequel, Family of Liars, che approfondisce la storia della famiglia Sinclair, e ha annunciato l’uscita di un terzo libro, We Fell Apart, prevista per novembre 2025. Questo lascia spazio narrativo più che sufficiente per continuare la serie, sia con una linea temporale prequel che sequel.

Emily Alyn Lind, che interpreta la protagonista Cadence Sinclair Eastman, ha lasciato intendere che la storia potrebbe non essere finita. In un’intervista con TV Insider, ha suggerito che il peso emotivo delle azioni di Cadence continuerà a influenzare il suo futuro.

Cosa sappiamo del cast

A oggi è difficile parlare del cast dell’eventuale seconda stagione, senza fare spoiler o senza sapere quale sarà il futuro de L’estate dei segreti perduti. Ecco quindi il team di attori della prima stagione:

Emily Alyn Lind nel ruolo di Cadence Sinclair Eastman

nel ruolo di Cadence Sinclair Eastman Caitlin FitzGerald nel ruolo di Penny Sinclair, la sorella di mezzo dei Sinclair e madre di Cadence

nel ruolo di Penny Sinclair, la sorella di mezzo dei Sinclair e madre di Cadence Mamie Gummer nel ruolo di Carrie Sinclair, la sorella maggiore dei Sinclair e la madre di Johnny

nel ruolo di Carrie Sinclair, la sorella maggiore dei Sinclair e la madre di Johnny Candice King nel ruolo di Bess Sinclair, la sorella più giovane dei Sinclair e madre di Mirren

nel ruolo di Bess Sinclair, la sorella più giovane dei Sinclair e madre di Mirren Rahul Kohli nel ruolo di Ed Patil, compagno di lunga data di Carrie e zio di Gat

nel ruolo di Ed Patil, compagno di lunga data di Carrie e zio di Gat Shubham Maheshwari nel ruolo di Gat Patil, nipote di Ed

nel ruolo di Gat Patil, nipote di Ed Esther McGregor nel ruolo di Mirren Sinclair Sheffield

nel ruolo di Mirren Sinclair Sheffield Joseph Zada ​​nel ruolo di Johnny Sinclair Dennis

​​nel ruolo di Johnny Sinclair Dennis David Morse nel ruolo di Harris Sinclair, il patriarca dei Sinclair che possiede la Clairmont House sulla sua isola privata conosciuta come Beechwood Island

Il finale lascia spazio a una seconda stagione?

Sì, e in modo piuttosto evidente. La scena finale della serie mostra Carrie (Mamie Gummer) mentre nasconde delle pillole in cucina, interrotta da Johnny, uno dei personaggi che teoricamente non dovrebbe essere presente. Questo suggerisce che la teoria dei fantasmi potrebbe essere più reale di quanto Cadence stessa creda, con un cliffhanger per un’eventuale seconda stagione.

Anche se Amazon non ha ancora ufficializzato il rinnovo, tutti gli indizi portano a un possibile ritorno della serie. Con nuovi libri in uscita, cliffhanger strategici e l’interesse del cast, We Were Liars potrebbe presto tornare a svelare i segreti della famiglia Sinclair.

Restate aggiornati: non appena Amazon rilascerà una dichiarazione ufficiale, vi forniremo tutte le novità su We Were Liars – L’estate dei segreti perduti stagione 2.