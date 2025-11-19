Kristen Stewart debutta alla regia con il film The Chronology of Water. In queste ore è stato rilasciato il primo trailer della pellicola, che uscirà tra poche settimane nelle sale cinematografiche.

Ecco il trailer del film diretto da Kristen Stewart

Nuovo progetto per Kristen Stewart, che sta per debuttare alla regia con il film The Chronology of Water. La pellicola è tratta dal libro di memorie di Lidia Yuknavitch, pubblicato nel 2011, e racconta la storia di una giovane nuotatrice competitiva alle prese con un trauma infantile. Il progetto è stato presentato in anteprima al Festival di Cannes 2025 e alla premiere ha ricevuto un’ovazione di ben 6 minuti e mezzo.

Il film vedrà la luce nelle sale americane il prossimo 5 dicembre, con una distribuzione più ampia nelle sale a partire dal 9 gennaio 2026. A vestire i panni della protagonista è Imogen Poots. Nel cast troviamo anche Jim Belushi, Thora Birch, Charlie Carrick, Susannah Flood, Kim Gordon e Tom Sturridge.

LEGGI ANCHE: Daniel Radcliffe ha scritto una lettera al nuovo interprete di Harry Potter

Come forse in molti sapranno, Kristen Stewart, al suo primo debutto alla regia, ci ha impiegato ben otto anni per sviluppare The Chronology of Water e in queste ore è finalmente arrivato il primo trailer del lungometraggio. Queste le prime immagini del film, che promette di essere un vero successo:

La Stewart intanto, parlando del progetto, qualche settimana fa, durante l’anteprima al Festival di Cannes, aveva dichiarato a Deadline: “Il motivo per cui volevo fare questo film era quello di stravolgere la forma, perché non si tratta di quello che è successo a Lidia Yuknavitch, ma di quello che succede a tutti noi e di come possiamo interiorizzare quella violenza. So che sembra drammatico, ma è la verità. Essere una donna è incredibilmente violento”.