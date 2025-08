Netflix punta in alto con Kpop Demon Hunters: in arrivo due sequel, un live action e molto altro

Kpop Demon Hunters, l’esplosivo film d’animazione targato Sony Pictures Animation e distribuito da Netflix, sta vivendo un’ascesa travolgente. Nella sua sesta settimana sulla piattaforma, ha raggiunto 26,3 milioni di visualizzazioni, segnando un record assoluto per un film animato Netflix e superando costantemente i numeri delle settimane precedenti. Oltre a essere entrato nella Top 10 in tutti i Paesi in classifica, è destinato a entrare anche nella Top 10 dei film Netflix più visti di sempre.

Il fenomeno non si ferma allo schermo. Secondo TheWrap, Netflix sta già pianificando una massiccia espansione del franchise, con due sequel, un film live action, una serie spin-off, un possibile musical teatrale, e persino un cortometraggio ponte tra i capitoli principali, sulla scia del successo di Frozen Fever.

Ambientato a Seul, il film racconta le avventure di Rumi, Mira e Zoey, tre idol del gruppo Huntr/x che combattono i demoni Saja Boys a ritmo di K-pop. Il mix di azione e musica ha conquistato milioni di spettatori, grazie anche a una colonna sonora virale. Il brano Golden è tornato in vetta alla Billboard Global 200, mentre Netflix valuta anche eventi dal vivo e una campagna Oscar per la miglior canzone originale.

Il CEO Ted Sarandos ha definito il film “un successo fenomenale” e ha lasciato intendere che siamo solo all’inizio. Il merchandising ha già registrato vendite record sullo store ufficiale, e nuovi prodotti sono in arrivo.

Kpop Demon Hunters si è trasformato da piccolo esperimento a fenomeno globale, confermando il valore delle scommesse su contenuti originali e sull’onda lunga della Hallyu. Il futuro delle idol cacciatrici di demoni è solo all’inizio… e Netflix è pronta.