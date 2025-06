K-Pop Demon Hunters 2 si farà? Scopri le novità sul possibile sequel del film Netflix tra trama, data di uscita e dove vederlo in streaming

KPop Demon Hunters è senza dubbio uno dei titoli più sorprendenti e discussi dell’estate 2025. Ma ora che il film è disponibile in streaming su Netflix, la domanda è inevitabile: ci sarà un KPop Demon Hunters 2? Ecco tutto quello che sappiamo fino ad ora su un possibile sequel, dalla trama alla data di uscita.

KPop Demon Hunters 2 confermato?

Al momento no. Il primo film è uscito il 20 giugno 2025, quindi Netflix è con ogni probabilità ancora in fase di valutazione dei dati di visione. Tuttavia, i segnali sono promettenti: l’entusiasmo sui social, il boom di ascolti nei primi giorni e l’appeal globale del progetto potrebbero convincere la piattaforma a dare luce verde al sequel.

Cosa hanno detto i creatori sul sequel

Nonostante l’assenza di una conferma ufficiale, i creatori del film hanno già lanciato segnali positivi. In un’intervista a Screen Rant, Maggie Kang, co-regista e co-sceneggiatrice, ha rivelato che lei e il collega Chris Appelhans avevano fin dall’inizio immaginato possibilità narrative per un secondo capitolo.

“Ci sono sempre storie parallele. Abbiamo lasciato aperte alcune domande e ci sono molte direzioni che potremmo esplorare,” ha dichiarato Kang.

Una dichiarazione che fa ben sperare i fan desiderosi di tornare nell’universo delle HUNTR/X.

La trama: dove eravamo rimasti

Il primo film segue le HUNTR/X, girl band K-pop formata da Rumi, Mira e Zoey, che, tra un concerto e l’altro, combattono minacce demoniache nel cuore di Seoul. Quando scoprono che i loro rivali musicali, i Saja Boys, nascondono un terribile segreto legato al mondo dei demoni, le protagoniste di KPop Demon Hunters si ritrovano coinvolte in uno scontro epico. E tra battaglie magiche e coreografie scintillanti, emerge anche un misterioso lato oscuro nel passato di Rumi…

Il finale lascia spazio a numerosi sviluppi: nuove minacce, vecchi nemici, e forse anche la vera origine del potere delle HUNTR/X.

Oltre alla regia brillante di Kang e Appelhans, il film vanta un cast vocale di alto livello con Arden Cho, May Hong, Ji-young Yoo e Ahn Hyo-seop. La parte musicale è stata curata da nomi di spicco dell’industria K-pop come Teddy Park (THEBLACKLABEL), Lindgren, Stephen Kirk, e Ian Eisendrath.

Quando potrebbe uscire KPop Demon Hunters 2 su Netflix

Anche se una data di uscita per KPop Demon Hunters 2 non è stata annunciata, nel caso Netflix decidesse di rinnovare il film, è plausibile ipotizzare una release nel 2026 o nel 2027, considerando i tempi di produzione per l’animazione di questo livello.

Dove vedere KPop Demon Hunters in streaming

Il primo capitolo di KPop Demon Hunters è disponibile in esclusiva su Netflix in tutto il mondo. Se vuoi immergerti nel mix di idol, azione e mitologia urbana coreana, è il momento perfetto per recuperarlo sottoscrivendo uno degli abbonamenti disponibili.

Di seguito potete anche guardare il trailer del primo film: