3 Il desiderio di KJ Apa

KJ Apa ha espresso un desiderio e noi tutti speriamo vivamente che le sue parole vengano presto ascoltate. Il protagonista di Riverdale ha infatti dichiarato in una recente intervista rilasciata per NME di essere un grande fan di RuPaul’s Drag Race, il reality show ideato da RuPaul in cui avviene una sfida tra colpi di lipsync e lustrini tra drag queen. KJ ha espresso in chiare lettere di aver voglia di partecipare al talent show come concorrente per poter dar libero sfogo alla parte più femminile di sé stesso.

“Amo guardare RuPaul’s Drag Race e ho detto ai miei agenti che voglio essere in quello show – ha confermato Apa – i personaggi di quello show sono i più autentici. Non credo che sarei ammesso in quello show perché non sono il vero fulcro“. L’interprete di Archie Andrews ha poi parlato del suo profilo TikTok in cui si è divertito ad esplorare la sua parte femminile, che lui stesso chiama Fifi. Il suo account si chiama infatti fifiisqueen e all’interno di esso KJ si diverte a pubblicare video mentre balla nelle situazioni più disparate.

“Perché ho condiviso Fifi con il mondo? Perché non è qualcosa che sento di dover nascondere. Sono orgoglioso di Fifi. Mi piace molto questo lato di me“, ha ammesso KJ Apa. “Nessuno mi ha mai chiesto di Fifi, ma lei vive dentro di me da molto tempo – ha continuato – ho letteralmente conosciuto e scherzato con questo personaggio da quando avevo otto, nove, dieci anni. Mi permette di esprimere il lato femminile di me stesso attraverso il movimento e la mia fisicità. Le mie sorelle mi vestivano come una drag da bambino – mi mettevo il rossetto e indossavo parrucche e altro – e mi piaceva esplorare quella parte. Era epico“.

Le ultime settimane sono state particolarmente intense per KJ, sia da un punto di vista lavorativo che professionale. L’attore è infatti diventato papà per la prima volta ed è impegnato nelle riprese della nuova stagione di Riverdale.

