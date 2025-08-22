KJ Apa e Madelyn Cline di nuovo insieme?

Che ci sia una certa chimica tra KJ Apa e Madelyn Cline è piuttosto evidente. I due attori sono noti al grande pubblico principalmente per essere i protagonisti di due teen drama di successo.

Per quanto riguarda KJ ci riferiamo a Riverdale, serie The CW in cui ha interpretato il ruolo di Archie per tutte e sette le stagioni. Madelyn invece è ancora oggi tra i protagonisti di Outer Banks, show Netflix che tornerà nel 2026 con la sua quinta e ultima stagione.

I destini lavorativi dei due interpreti si sono incrociati su Prime Video grazie a The Map That Leads To You, nuova pellicola rom com disponibile dallo scorso 20 agosto. Al centro della trama la storia di Heather, una ragazza in viaggio con le amiche in Europa che decide di cambiare rotta non appena incontra Jack.

Questo incontro è un vero e proprio colpo di fulmine e i due danno via a un’avventura emotiva che non avrebbero mai potuto immaginare. La sintonia lavorativa tra KJ Apa e Madelyn Cline è evidente sia nel risultato finale della pellicola che nelle varie interviste che i due stanno rilasciando in questo periodo.

Proprio in ragione di ciò il loro connubio artistico potrebbe proseguire presto con un nuovo progetto. A parlarne sono stati proprio i diretti interessati nel corso di un’intervista rilasciata a BuzzFeed. “KJ mi ha da poco inviato un copione, tipo la scorsa settimana – ha raccontato Madelyn – e mi ha detto ‘Dovremmo fare questa cosa’“.

“Ma poi si scopre che lui è morti lì dentro“, prosegue l’attrice sottolineando come il potenziale personaggio di Apa morirebbe all’interno dello script inedito. “Lui mi diceva ‘Devi leggerlo, è davvero buono’. E io l’ho fatto ma poi ‘aspetta, ma dove sei tu’“, ha proseguito Cline.

“È davvero divertente“, ha commentato divertito KJ. Proprio l’attore ha proposto, tra il serio e l’ironico, un cameo di Archie di Riverdale nell’ultima stagione di Outer Banks.