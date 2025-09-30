La reazione di KJ Apa

Madelyn Cline potrebbe aver trovato un nuovo amore e il suo collega KJ Apa ha reagito sui social alla notizia. I due attori hanno di recente lavorato fianco a fianco in La mappa che mi porta a te, film romantico di Prime Video che ha riscosso un enorme succeso sulla piattaforma.

Nel corso delle settimane precedenti all’uscita della pellicola KJ e Madelyn hanno mostrato un’ottima sintonia e complicità durante la lunga attività di promozione della pellicola. In queste ore Cline è finita al centro del gossip a causa di una possibile relazione con un principe.

L’attrice è stata beccata a New York in compagnia di Constantine-Alexios di Grecia. Gli avvistamenti sono stati riportati dalla pagina di gossip Deux Moi, che ha condiviso alcune foto della presunta coppia mentre trascorreva del tempo in un quartiere della Grande Mela.

Queste foto sono state pubblicate anche dalla pagina Instagram di People. Ed è proprio lì che è arrivato il commento ironico di KJ Apa. “Orgoglioso di te Jimmy“, ha scritto l’ex protagonista di Riverdale. Non sappiamo se Jimmy è un soprannome con cui KJ si diverte a chiamare la sua collega Madelyn.

Non è la prima volta che Cline finisce al centro del gossip. In passato ha fatto molto chiacchierare la sua relazione con Chase Stokes, suo collega in Outer Banks. I due sono stati insieme per diversi anni fino a lasciarsi in maniera definitiva nel 2022.

Nonostante il termine della loro relazione l’ex coppia ha mostrato un’enorme professionalità. I loro alter ego John B. e Sarah infatti continuano a stare saldamente insieme. Nel 2023 poi il nome di Madelyn è stato accostato a quello di Pete Davidson. La loro liason però è terminata dopo pochi mesi.