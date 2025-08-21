Nel corso della premiere di The Map That Leads To You è stato chiesto a KJ Apa e Madelyn Cline se sono team Conrad o team Jeremiah

È la domanda dell’estate e neanche KJ Apa e Madelyn Cline potevano essere esenti dal riceverla. Ci riferiamo ovviamente alla battaglia che, sin dalla prima stagione ha diviso in due fazioni contrapposte i fan de L’estate nei tuoi occhi.

La serie coming of age di Prime Video è ormai giunta alle battute finali. Il prossimo settembre terminerà l’appuntamento settimanale con la terza e ultima stagione, che ci darà finalmente risposta al quesito che ci poniamo ormai da diverso tempo.

Gli avvenimenti degli ultimi episodi hanno riacceso le speranze dei fan di Conrad a scapito di quelli di Jeremiah ma il finale della settima puntata ha rimesso di nuovo tutto in discussione. Intanto, come dicevamo, questa domanda è arrivata anche a KJ Apa e Madelyn Cline.

I due stanno trascorreno parecchio tempo insieme per presentare The Map That Leads To You, nuova rom com firmata sempre Prime Video uscita lo scorso 20 agosto sulla piattaforma. Facendo parte della stessa grande famiglia, sul red carpet della prima ai due è stato chiesto di quale team de L’estate nei tuoi occhi fossero.

“Sono team Belly“, è stata la risposta a sorpresa della protagonista di Outer Banks che in questo modo si è tolta da eventuali critiche del team contrapposto. “Non ho la minima idea di cosa tu stia parlando“, è stata la risposta altrettanto oneta di Apa.

La reazione dell’attore è stata molto simile a quella avuta da Paul Wesley qualche anno fa. Nel corso di un Q&A organizzato sul suo profilo Instagram, all’attore di The Vampire Diaries è stato chiesto di che team fosse.

“Team Conrad o Jeremiah? Ma che diavolo di nomi sono? Sono delle squadre bibliche? Jeremiah è uno degli apostoli di Gesù?“, fu la divertente risposta dell’interprete di Stefan Salvatore.