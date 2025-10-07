Tutto sul film Kiss of the Spider Woman con Jennifer Lopez: trama del musical, cast completo, data di uscita e informazioni su quando sarà disponibile in streaming.

Trama di Kiss of the Spider Woman

Kiss of the Spider Woman è la nuova versione cinematografica di una celebre storia, basata sul romanzo del 1976 di Manuel Puig e sull’adattamento musicale di Broadway scritto da Terrence McNally, con musica di John Kander e Fred Ebb.

Come si legge su Elle, il film combina un dramma ambientato in un carcere nell’Argentina degli anni ’80 con elementi di fantasia e ovviamente musical, creando un contrasto tra la dura realtà politica e la dimensione onirica delle fantasie del protagonista.

La storia segue Valentín, un prigioniero politico interpretato da Diego Luna, che divide la cella con Molina (Tonatiuh), un truccatore da palcoscenico incarcerato per presunta indecenza.

Molina si rifugia nella sua mente, narrando trame di musical hollywoodiani con protagonista la diva Ingrid Luna — qui interpretata da Jennifer Lopez, che assume il ruolo della “Spider Woman”, una figura mitologica e al tempo stesso diva cinematografica.

Data di uscita e anteprime

Il film, che ha una durata di circa 128 minuti, uscirà nelle sale cinematografiche statunitensi il 10 ottobre 2025. Prima di allora, ha debuttato al Sundance Film Festival il 26 gennaio 2025, dove ha ricevuto una standing ovation. Per quanto riguarda la data di uscita italiana di Kiss of the Spider Woman, non abbiamo ancora informazioni da condividere.

Cast di Kiss of the Spider Woman

Ecco il cast con i sono i protagonisti principali del film musical Kiss of the Spider Woman:

Jennifer Lopez è Ingrid Luna / Aurora / Spider Woman;

è Ingrid Luna / Aurora / Spider Woman; Diego Luna nei panni di Valentín Arregui;

nei panni di Valentín Arregui; Tonatiuh come Molina (Luis Molina / Kendall Nesbitt);

come Molina (Luis Molina / Kendall Nesbitt); Altri volti del cast includono Bruno Bichir (il direttore della prigione) e Josefina Scaglione (Marta).

Jennifer Lopez non è solo protagonista, ma anche produttrice esecutiva del progetto, insieme a Ben Affleck, Matt Damon e altri attraverso la sua casa di produzione Nuyorican Productions.

Il regista è Bill Condon, noto per aver diretto film musical come Dreamgirls e Chicago, che qui porta la sua esperienza nel mescolare fantasia musicale e realtà politica con grande impatto visivo e drammatico.

Streaming: quando e dove sarà disponibile

Al momento non è stata ancora annunciata ufficialmente una data di uscita in streaming per Kiss of the Spider Woman. Non siamo in grado dirvi in questo momento dove sarà possibile vedere online il film, fatta eccezione delle solite piattaforma senza abbonamento, per cui è previso solo il noleggio o l’acquisto dei titoli.