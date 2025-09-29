La risposta di Keira Knightley

Keira Knightley è stata interrogata su uno dei quesiti dell’estate. Ci sarà un nuovo capitolo della saga de I pirati dei Caraibi? Il produttore Jerry Bruckheimer ha di recente confermato che un sesto capitolo è in fase di sviluppo.

La sceneggiatura è attualmente ancora in fase di completamento e la speranza, mai del tutto nascosta, da parte di produzione e dei fan è quella di riportare all’interno del nuovo film anche qualche volto storico. Tra i personaggi più richiesti e più chiacchierati c’è di certo Johnny Depp.

Dopo la causa che l’ha coinvolto contro Amber Heard, l’attore era stato pian piano escluso da un possibile ritorno nei panni di Jack Sparrow. Le cose adesso sembrano essere cambiate e la possibilità di rivederlo nei panni del pirata sono tutt’altro che da escludere.

Allo stesso modo Orlando Bloom sarebbe in trattative per tornare a interpretare nuovamente Will Turner. Del trio originario mancherebbe all’appello solo Keira Knightley, che infatti è stata interrogata sulla vicenda da Entertainment Tonight.

“Non ci sono state conversazioni, no“, ha negato direttamente l’attrice. “Il mio personaggio? Cosa le è successo? È in tre film. No? È passato così tanto tempo. E non ricordo nemmeno cosa le sia successo quindi non sono proprio sicura di dove dovrebbe andare dopo. Lei dovrebbe essere una pirata, giusto?“, ha poi aggiunto.

Nel corso dell’intervista Knightley ha anche parlato di un ipotetico sequel di Sognando Beckham e, in questo caso, è sembrata decisamente più possibilista. “Questo è ciò che ho sentito, allo stesso modo. L’ho visto quando stavo guardando gli Europei e ho pensato ‘O mio Dio, che figata’. Quello che è incredibile di quel film è che ancora adesso giovani ragazze lo guardino e lo amino e che conti ancora tanto per loro. Mi fa sentire speciale essere parte di questo“, sono state le sue parole.