Meta description:Katy Perry e Justin Trudeau ufficializzano la loro relazione: sono stati visti mano nella mano durante il compleanno di lei

Katy Perry e Justin Trudeau: prima uscita pubblica insieme a Parigi

Katy Perry e Justin Trudeau sembrano ormai pronti a vivere la loro relazione alla luce del sole. La pop star e l’ex primo ministro canadese sono stati visti mano nella mano a Parigi sabato 25 ottobre, durante una serata speciale in occasione del 41° compleanno della cantante. Sembra quindi ufficiale che la cantante abbia un nuovo fidanzato e si sia lasciata alle spalle la storia con Orlando Bloom.

La coppia ha partecipato a uno spettacolo di cabaret al celebre Crazy Horse, locale iconico della capitale francese. All’uscita, i due sono stati fotografati sorridenti e complici: lei in un elegante abito rosso acceso, lui in total black, un look semplice ma curato.

Le voci su una possibile storia tra i due circolano già dall’estate, quando Katy e Justin erano stati avvistati insieme a Montreal. In quel periodo, la cantante aveva da poco chiuso la sua relazione con Orlando Bloom, mentre Trudeau si era separato nel 2023 dalla moglie Sophie Grégoire dopo 18 anni di matrimonio.

Secondo fonti vicine alla coppia, il legame sarebbe cresciuto nel corso dei mesi. Trudeau avrebbe raggiunto più volte la cantante durante le tappe del suo Lifetimes Tour, che ha toccato anche il Canada. “Tra loro c’è stata subito sintonia”, ha rivelato un insider. “Lui è stato molto rispettoso e lei lo trova affascinante”.

L’inedita coppia ha subito catalizzato l’attenzione del pubblico e dei media internazionali. Dopo le prime indiscrezioni estive e qualche apparizione fugace, la serata parigina segna di fatto la loro prima uscita ufficiale insieme.

Katy Perry, nel frattempo, prosegue il suo tour mondiale per promuovere l’album 143, con concerti sold out in tutto il mondo. L’artista sarà anche in Italia per un’unica data a Bologna, il 2 novembre.