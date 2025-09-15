Reunion per Katherine McNamara e Alberto Rosende

Katherine McNamara e Alberto Rosende torneranno presto a lavorare insieme. Gli appassionati del mondo delle serie tv supernatural ricorderanno sicuramente Shadowhunters. Lo show, prodotto da Freeform e poi andato in onda su Netflix, è ispirato ai romanzi di Cassandra Clare, che precendetemente nel 2013 ha avuto anche un adattamento cinematografico con Lily Collins e Jamie Campbell Bower.

La versione televisiva, invece, è durata tre stagioni e un totale di 55 episodi che sono andati in onda tra il 2016 e il 2019. All’interno della serie Katherine ha interpretato il ruolo della protagonista Clary mentre Alberto quello del suo migliore amico Simon.

Nel corso delle stagioni il loro rapporto evolve anche in qualcosa di più di una semplice amicizia, fino a consolidarsi in un legame di parabatai. Ora i due attori torneranno a lavorare insieme, come riportato da Deadline qualche giorno fa.

Katherine McNamara e Alberto Rosende sono infatti le ultime due aggiunte nel cast della rom com Cheap AF. Al centro della storia troviamo il personaggio di Carol, un’influencer esperta di risparmio, che sarà interpretata da un altro volto noto del mondo delle serie tv. Si tratta di Arden Cho, che il pubblico conosce principalmente per il ruolo di Kira in Teen Wolf e di recente nel film animato KPop Demon Hunters, diventato il più visto di sempre su Netflix.

La protagonista è alla ricerca della sua grande occasione e cerca di vincere il concorso indetto sui social media dalla rivista Wedding Magazine dal titolo “Il miglior matrimonio con un budget limitato”. Questa sua ossessione metterà in discussione le sue nozze e la sua vita.

“È una storia che mette in luce il ‘melting pot’ americano, e ciascuno di questi attori apporta ai propri ruoli punti di forza ed esperienze uniche che contribuiscono a rendere la nostra storia ancora più universale“, sono le parole usate dal regista Roy Hsu.

“I matrimoni sono più divertenti con gli amici – è stato il commento di McNamara sui social, che ha condiviso la notizia – È una festa dell’amore in Cheap AF: vecchi amici e nuovi amici si riuniscono per questo film! La gioia non ha prezzo!“.