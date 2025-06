Justin Hartley risponde positivamente a un possibile reboot di This is us (ma a determinate condizioni): ecco cosa ha detto

Le parole di Justin Hartley

Siete pronti a far uscire nuovamente tutte le lacrime che avete in corpo con una delle serie più commoventi di sempre? Ci riferiamo ovviamente a This is us, show che ha fatto piangere copiosamente i milioni di fan sparsi in tutto il mondo.

La storia della famiglia Pearson, capitanata da Milo Ventimiglia e Mandy Moore, è terminata nel 2022 dopo ben sei stagioni e 106 episodi. Uno show fortunato che ha permesso ai vari interpreti, nel corso degli anni, di essere insigniti tra cui anche un Golden Globe e un Emmy per Sterling K. Brown.

A distanza di tre anni dal finale di serie i telespettatori sono stati stuzzicati da un possibile reboot. Tutto parte da un’intervista rilasciata da Justin Hartley, che in This is us ha interpretato il ruolo di Kevin Pearson, a E! News. L’attore ha ipotizzato con i giornalisti il suo scenario dei sogni per un reboot della serie.

“Il mio scenario dei sogni è di poter farlo (un reboot, ndr) su un palco dal vivo, non importa se in tv o in un film. Ma se avessimo tutti i protagonisti originari e tutti gli sceneggiatori sarebbe perfetto“, ha spiegato Hartley.

Justin ha poi aggiunto di essere soddisfatto del modo in cui è terminato lo show. Allo stesso modo l’interprete di Kevin ha anche dichiarato che, qualora si riuscisse a riunire il gruppo al gran completo, sarebbe prontissimo a dire sì.

“Perciò vediamola in questo modo. Se tutte le persone coinvolte originariamente dicessero sì, coglierei al volo l’occasione. Ma credo sia terminato nella maniera migliore. Direi sì a This is us probabilmente per il resto della mia vita“, sono state le sue parole.

Leggi anche: Il figlio di Jason Momoa interpreterà il figlio di Timothée Chalamet in Dune Messiah

Ovviamente il suo sì a un reboot è solo un’ipotesi che non ha un fondamento reale. Per il momento infatti non si hanno notizie su una volontà di questo tipo da parte della produzione.