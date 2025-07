Jurassic World Rinascita ha una scena post-credit? Ecco cosa sapere prima di lasciare la sala

Dopo mesi di attesa, Jurassic World: Rinascita è finalmente approdato nei cinema italiani, pronto a risvegliare ancora una volta la passione per i dinosauri. Ma già sappiamo cosa volete sapere: il film ha una scena post-credit o no?

Ambientato cinque anni dopo gli eventi di Jurassic World: Il Dominio, il settimo capitolo del franchise torna a esplorare un mondo dove i dinosauri – una volta liberi – stanno ora lentamente scomparendo, incapaci di adattarsi al clima moderno. Ma l’uomo, come sempre, non sa lasciare la natura in pace.

Con Scarlett Johansson nei panni della mercenaria Zora Bennett, la storia ruota attorno a una nuova, pericolosa missione sull’isola che ospitava un laboratorio genetico abbandonato. Qui, strane creature ibride – frutto di esperimenti dimenticati – si aggirano in libertà, mentre una multinazionale farmaceutica tenta di sfruttarne il potenziale medico. Ma, come da tradizione, i piani crollano nel caos. E tra urla, artigli e zanne, resta una domanda: dobbiamo restare in sala fino alla fine dei titoli di coda?

Jurassic World Rinascita: c’è una scena post-credit?

La risposta è no: Jurassic World: Rinascita non include una scena post-credit. Nessuna clip extra, nessuna anticipazione ufficiale sul futuro del franchise. Ma attenzione: qualcosa accade comunque.

Durante i titoli di coda, si possono udire suoni ambientali della giungla, con versi inquietanti e il rumore della vegetazione che si muove. Un dettaglio sottile, ma che potrebbe alludere a una minaccia ancora in agguato.

Il futuro del franchise è ancora aperto?

Nonostante l’assenza di una post-credit che possa aprire al futuro del franchise, non significa che la saga sia giunta al capolinea. Il regista Gareth Edwards ha dichiarato che, al momento, non esistono piani ufficiali per un seguito, ma non ha nemmeno chiuso la porta a futuri capitoli: “Non ne abbiamo mai parlato tra di noi, né io, né lo studio, né gli sceneggiatori. Aspetteremo di vedere come reagirà il pubblico.”

Quindi, se siete amanti delle atmosfere da brivido, potete anche restare seduti per godervi il suggestivo soundscape della giungla durante i crediti di Jurassic World Rinascita. Ma non aspettatevi teaser o scene post-credit alla Marvel.