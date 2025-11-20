In queste ore è stata rilasciata la prima foto ufficiale dal set di Jumanji 3. Il nuovo capitolo della saga arriverà nei cinema di tutto il mondo a Natale 2026 e vedrà il ritorno del cast originale.

Jumanji 3 sta arrivando

Finalmente ci siamo, le riprese di Jumanji 3 sono ufficialmente iniziate! Dopo il film originale del 1995 con protagonisti Robin Williams e Kirsten Dunst, il franchise, come è noto, è tornato nelle sale cinematografiche con una nuova storia nel 2017. Due anni dopo, nel 2019, è uscito il sequel della pellicola, che ha incassato 801 milioni di dollari in tutto il mondo. La Sony ha così deciso di realizzare una terza parte, che vedrà la luce nelle sale a Natale 2026.

Alla regia ci sarà nuovamente Jake Kasdan, già dietro la macchina da presa dei due primi capitoli, che curerà anche la sceneggiatura in collaborazione con Jeff Pinkner e Scott Rosenberg. A tornare nel cast saranno tutti i protagonisti principali: Dwayne Johnson nel ruolo del Dottor Xander “Smolder” Braveston, Jack Black che sarà il professor Sheldon “Shelly” Oberon, Kevin Hart nel ruolo di Franklin “Mouse” Finbar e Karen Gillan che vestirà i panni di Ruby Roundhouse. In più è stato annunciato anche l’ingresso di nuovi volti: Nick Jonas nel ruolo di Jefferson “Seaplane” McDonough, Danny DeVito (che sarà Edward “Eddie” Gilpin). E ancora troveremo Lamorne Morris, Marin Hinkle, Bebe Neuwirth, e Rhys Darby.

In queste ore intanto sono iniziate ufficialmente le riprese di Jumanji 3 e sui social è arrivata la prima foto dal set. Nello scatto vediamo i quattro protagonisti nei panni dei loro personaggi, che si preparano a vivere una nuova ed emozionante avventura.

Attualmente non sono stati ancora rivelati i dettagli della trama, ma di certo anche stavolta ne vedremo di belle.