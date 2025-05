Julia Roberts è una delle attrici più amate e riconoscibili del cinema internazionale. Con il suo fascino naturale e il sorriso inconfondibile, ha segnato un’epoca grazie a ruoli iconici in film come Pretty Woman, Notting Hill e Erin Brockovich. Ma quanti anni ha oggi Julia Roberts? In questo articolo scopriamo l’età attuale, i momenti chiave della sua carriera, e alcuni aspetti della sua vita privata, compreso il rapporto con la notorietà e la famiglia.

Julia Roberts: età e primi successi

Julia Roberts ha 57 anni ed è nata il 28 ottobre 1967 a Smyrna, in Georgia. Il suo primo ruolo importante arriva nel 1988 con Mystic Pizza, ma è nel 1990 che la sua carriera esplode, grazie a Pretty Woman, dove recita al fianco di Richard Gere.

Come si legge su Biography.com, Julia diventa rapidamente una delle attrici più richieste di Hollywood, arrivando a guadagnare 20 milioni di dollari a film.

Film indimenticabili e premi

Tra i film che hanno fatto la storia della sua carriera:

Pretty Woman (1990)

Il matrimonio del mio migliore amico (1997)

Notting Hill (1999)

Se scappi ti sposo (1999)

Erin Brockovich (2000) – Oscar come Miglior Attrice

Mangia prega ama (2010)

La sua performance in Erin Brockovich è considerata tra le migliori della sua generazione, come riportato anche da The Hollywood Reporter.

Famiglia e vita privata

Dal 2002 è sposata con il direttore della fotografia Daniel Moder, conosciuto sul set di The Mexican. Hanno tre figli: Hazel, Phinnaeus e Henry. Come riportato da InStyle, Julia è molto riservata sulla sua vita privata e cerca di proteggere la famiglia dall’esposizione mediatica.

Julia Roberts oggi

Oltre al cinema, è attiva in campagne umanitarie con UNICEF e Conservation International. Nel 2023 ha ricevuto il Chevalier des Arts et des Lettres in Francia per il suo contributo alla cultura. A 57 anni, Julia Roberts continua a essere un’icona di stile, talento e umanità.