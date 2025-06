Scopri chi è Juan Perales, attore e modello spagnolo interprete di Sebas nella serie Netflix Olympo: età, altezza, carriera, vita privata e social.

Juan Perales biografia e formazione

Juan Perales ha attirato l’attenzione del pubblico di Netflix grazie al ruolo di Sebas nella serie Olympo. In questo articolo scoprirai tutto ciò che c’è da sapere sul suo conto.

Juan Perales è nato a Madrid, Spagna, il 23 settembre 1999, ed ha quindi 25 anni. Non conosciamo la sua altezza, ma vanta un fisico slanciato e atletico, ideale per ruoli di profilo sportivo. I suoi genitori hanno sempre sostenuto la sua passione per la recitazione fin dall’infanzia.

È cresciuto in una famiglia unita, ha almeno un fratello e ha frequentato scuole artistiche locali. Dopo le scuole superiori, si è iscritto a corsi di recitazione, cimentandosi in workshop teatrali che lo hanno avvicinato al mondo dello spettacolo.

Carriera: primi passi e progetti rilevanti

Juan Perales inizia a lavorare come modello collaborando con brand di moda casual. Il suo debutto in TV arriva nel 2023 con una comparsata in Élite e un episodio della serie 4 Estrellas. Il vero salto arriva con Sebas in Olympo (2025), ruolo per cui è stato scelto nel 2024.

Nel ruolo di rugbista inizialmente arrogante, Sebas mostra una forte evoluzione, diventando centrale nella narrazione accanto a Roque (Agustín Della Corte). Le fonti spagnole lo descrivono come il “nuevo galán” ovvero il nuovo rubacuori della serie, sottolineando il suo carisma e la chimica con il cast.

Vita privata di Juan Perales

Nonostante la sua crescente popolarità grazie alla serie Olympo, in cui veste i panni di Sebas, Juan Perales mantiene un profilo piuttosto basso per quanto riguarda la sua sfera sentimentale. Al momento, non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali circa una relazione in corso e, secondo le fonti disponibili, risulterebbe single.

Non sono trapelate informazioni su relazioni passate, e anche i paparazzi sembrano rispettare la sua discrezione. Questo approccio lo distingue da molti coetanei dello showbiz spagnolo più inclini a condividere dettagli personali.

Presenza social

Sebbene sia riservato sulla sua vita amorosa, Juan Perales è piuttosto attivo su Instagram, dove vanta un seguito in costante crescita. Il suo profilo ufficiale (@juaanperales) mostra una selezione curata di contenuti che riflettono la sua personalità e i suoi interessi: backstage dei set, viaggi e scatti professionali.

L’attore condivide spesso anche storie che rivelano un lato più autentico e quotidiano. L’attore usa i social come vetrina professionale, ma senza mai perdere di vista spontaneità e leggerezza. Al momento, non sembra avere account ufficiali su TikTok o Twitter, concentrando la sua comunicazione principalmente su Instagram.