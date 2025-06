Scopri chi è Joseph Zada, l’attore che interpreta Johnny nella serie We Were Liars (L’estate dei segreti perduti): età, origini, carriera, vita privata e social.

Chi è Joseph Zada: biografia e primi anni

Se hai visto L’estate dei segreti perduti (titolo italiano di We Were Liars), sicuramente hai notato Johnny Sinclair, interpretato dal giovane Joseph Zada. Ma chi è Joseph Zada? Te lo diciamo noi.

Nato a Sydney, in Australia, nel 2005 (età: 20 anni), Joseph Zada è cresciuto in una famiglia immersa nel mondo dello spettacolo: il padre, Jeremy Cumpston, è attore e medico; la madre è produttrice cinematografica.

Zada, che raggiunge i 185 cm di altezza, ha origini miste: metà australiane metà afghano-aborigene da parte della bisnonna paterna. Non è figlio unico, ha ben tre fratelli, uno dei quali è noto in quanto anche lui attore: Hal Cumpston.

Formazione e primi passi da attore

La carriera di Joseph è iniziata nel 2019, quando ha recitato in Bilched, diretto da suo padre, nel ruolo di Toby. Da lì è proseguito con partecipazioni in serie TV australiane come The Speedway Murders (2023) e Total Control (2024). La svolta arriva nel 2025 con Invisible Boys, dove interpreta Charlie Roth, ricevendo elogi per la profondità del suo ruolo.

Joseph Zada ruolo Johnny in We Were Liars

Il 18 giugno 2025 Joseph Zada diventa Johnny Sinclair Dennis nella serie We Were Liars (L’estate dei segreti perduti), basata sul romanzo YA di E. Lockhart. Andrew DeGrushe su Entertainment Weekly lo definisce una “stella nascente”, e la showrunner Julie Plec lo ha lodato per la sua energia magnetica sul set. Vanity Fair lo paragona perfino a un giovane James Dean, tanto è intensa la sua presenza.

Prossimi progetti: East of Eden e Hunger Games

Dopo We Were Liars (L’estate dei segreti perduti), in cui interpreta Johnny, Joseph è stato scelto per il ruolo di Cal Trask in East of Eden (Netflix, 2026). Nel 2025 san previsto anche per Haymitch Abernathy nel film prequel Hunger Games: L’Alba sulla Mietitura.

Vita privata e relazioni

Joseph Zada mantiene una vita privata piuttosto riservata. Non risultano notizie su fidanzate o relazioni note. Ritratto come single e concentrato sulla carriera, sui social emerge un ragazzo umile, aperto e legato alla famiglia.

Joseph Zada social media

A proposito dei social, Joseph Zada è attivo su Instagram (@josephzada), dove per il momento si possono trovare solamente post relativi ai suoi ultimi lavori, soprattutto Invisible Boys e We Were Liars (L’estate dei segreti perduri), in cui interpreta Johnny. Ha aperto il profilo nel 2022 e ha ottenuto il badge del verificato a gennaio 2025.