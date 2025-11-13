Johnny Depp debutta come artista in Italia con Yesterday’s Flowers. Si tratta di due opere che raccontano il tempo e la memoria. Un linguaggio visivo intenso e carico di emozione. Ecco cosa sappiamo nel dettaglio.

Le opere di Johnny Depp

Dopo aver conquistato Hollywood e il mondo della musica, Johnny Depp svela un nuovo lato della sua creatività: quello dell’artista visivo. Come si legge anche su Novella 2000, dal 6 novembre 2025, l’attore presenta due opere inedite, Study I e Study II, esposte negli spazi milanesi di Deodato Arte.

LEGGI ANCHE: Il Bacio di Klimt, in arrivo un documentario che svela i segreti del quadro

Il progetto in questione, intitolato Yesterday’s Flowers, esplora il tema del tempo che scorre e dei ricordi che restano. I fiori di Johnny Depp, che sbocciano da superfici screpolate, evocano la bellezza fragile delle esperienze umane, mentre i cieli cangianti suggeriscono il fluire delle stagioni.

Non si tratta di un inno alla nostalgia, ma un invito a fermarsi, a riflettere su ciò che rimane, ma anche su quando tutto cambia, come precisato dall’artista stesso.

Johnny Depp – FOTO- Ufficio stampa Gruppo Deodato

La poetica di Yesterday’s Flowers richiama la tradizione pittorica dei grandi maestri, dal simbolismo rinascimentale alle visioni impressioniste di Claude Monet, ma la trasporta nella contemporaneità con un linguaggio piuttosto personale e vibrante.

LEGGI ANCHE: Benetton Formula, la storia della scuderia che fece sognare l’Italia arriva su Sky Sport e NOW

Johnny Depp, che da sempre disegna e dipinge nei suoi taccuini, racconta il mondo attraverso emozioni stratificate, colori caldi e pennellate istintive. Dopo il successo internazionale di Friends & Heroes nel 2022 e della mostra A Bunch Of Stuff nel 2024, l’artista porta ora la sua sensibilità anche nel nostro Paese, offrendo uno sguardo intimo e universale allo stesso tempo.

FOTO: Ufficio stampa Gruppo Deodato