Joe Keery celebra un matrimonio vestito da Steve di Stranger Things

Joe Keery ha avuto un ruolo davvero speciale nel matrimonio dei suoi amici, celebrato lo scorso weekend in California, e lo ha fatto omaggiando la serie Stranger Things.

L’attore, 33 anni, ha infatti officiato le nozze vestito come il suo iconico personaggio della serie Netflix, Steve Harrington. In un video condiviso da un account fan su X (ex Twitter), si vede Keery sotto un pergolato in giardino, di fronte agli sposi, con indosso il celebre completo da marinaio di Scoops Ahoy e un microfono in mano.

Dopo che lo sposo ha letto i voti e infilato la fede al dito della sposa, Joe Keery ha dichiarato: “E con il potere conferitomi ieri dallo Stato della California, ora vi dichiaro marito e moglie.”

A new video of Joe Keery officiating Matt & Veronica’s wedding yesterday!



📸: tal1u1ah via Instagram stories pic.twitter.com/WIU34b7YnU — Joe Keery Updates (@updatingkeery) October 26, 2025

Joe Keery interpreta Steve Harrington fin dal debutto di Stranger Things nel 2016, e in più occasioni ha definito quel ruolo “un dono”. Durante un’intervista ad aprile nello Zach Sang Show, ha raccontato: “C’è una parte di me che pensa ‘sono più di questo’, ma allo stesso tempo mi va bene così. È stata un’esperienza che capita una volta nella vita.”

Nel frattempo, i fan si preparano a salutare Steve e gli altri protagonisti di Hawkins: la quinta e ultima stagione di Stranger Things arriverà su Netflix in tre parti — i primi quattro episodi il 26 novembre, poi altri tre il 25 dicembre, e l’episodio finale il 31 dicembre.