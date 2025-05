L’estate nei tuoi occhi 3 spezzerà il cuore ai fan, stando all’autrice e showrunner

Dopo le ultime parole di Jenny Han, autrice della trilogia da cui è tratto L’estate nei tuoi occhi, nonché showrunner della serie TV, i fan potrebbero passare dall’attendere con ansia l’arrivo della stagione 3 a temere il momento in cui Prime Video accoglierà gli episodi finali.

Nemmeno chi ha letto i romanzi può ritenersi al sicuro da questa eventualità, convinto di avere già tutte le informazioni e soprattutto di aver avuto il tempo per digerirle. La scrittrice, infatti, aveva già precedentemente messo in chiaro che la terza e ultima stagione, in particolare, si sarebbe distaccata maggiormente dai libri.

E le sue recenti dichiarazioni, rilasciate ad Entertainment Weekly, lasciano intendere che il capitolo finale de L’estate nei tuoi occhi sarà destinata a sorprendere il pubblico in modo particolare.

L’intenzione di Jenny Han, infatti, era quella che ogni fan potesse vivere “una vera esperienza da spettatore, trattenendo il respiro e chiedendosi: ‘Cosa succederà adesso?’“, piuttosto che sapere già cosa accadrà solo perché ha letto i libri.

Detto ciò, ha ribadito che la storia riguarda comunque un triangolo amoroso, quindi l’angoscia è in qualche modo inevitabile. Per questo motivo ha voluto in qualche modo avvertire il pubblico de L’estate nei tuoi occhi 3:

“Un triangolo amoroso riuscito è quello in cui, qualunque cosa accada, qualcuno sarà devastato e con il cuore spezzato. Perché se la risposta sembra davvero chiara e semplice, allora non c’è un vero conflitto. Qualunque cosa tu faccia, qualcuno ne uscirà ferito.“

La terza e ultima stagione dell’amata serie riprende due anni dopo il drammatico finale della seconda, in cui Belly ha scelto Jeremiah al posto di Conrad, e la ritroviamo alla fine del suo terzo anno di college, mentre guarda con entusiasmo a un’altra estate a Cousins Beach insieme al fidanzato.