La confessione di Jennifer Lawrence

Jennifer Lawrence ha preso una posizione netta sul dilemma dell’estate. Ci riferiamo ovviamente a L’estate nei tuoi occhi, serie di Prime Video che è arrivata al suo epilogo (non definitivo, visto che è stata già confermata la produzione di un film).

Dopo tre stagioni Belly è arrivata alla sua scelta e ha trovato il suo lieto fine con Conrad, dopo un lungo tira e molla che ha coinvolto il fratello di lui Jeremiah. Questa era la conclusione a cui aspirava gran parte del fandom dello show. Ma non tutti sono d’accordo con questa decisione.

Tra i contrari c’è anche un premio Oscar, Jennifer Lawrence. L’attrice è in promozione del nuovo film Die my love in cui recita al fianco di Robert Pattinson. Tra le tante interviste rilasciate in questi giorni ce n’è anche una sul canale MUBI in cui si è dichiarata apertamente, e senza timore di “ritorsioni”, a favore di Jeremiah.

Team Jeremiah or Team Conrad? Jennifer Lawrence and Robert Pattinson discuss messy relationships while promoting their new film, DIE MY LOVE. pic.twitter.com/0fRtTMOUNw — MUBI (@mubi) September 29, 2025

“Mi è stato ordinato da tutti i miei amici di non rivelare questa cosa. Io sono team Jeremiah, lo sono – ha dichiarato l’attrice, che ha poi criticato l’altro fratello Fisher senza pietà – Penso che Conrad sia tossico. Cioè, lei gli piaceva ma poi non gli piaceva più e l’ha lasciata in sospeso. E poi il confessarle il suo amore il giorno prima del suo matrimonio è malato. Sono team Jeremiah, mettetemi alla gogna“.

Le sue parole sono state accolte con stupore dal collega Robert Pattinson, il quale non aveva la minima idea di chi stesse parlando. “Continuo a ripromettermi di guardare la serie“, ha dichiarato l’attore.