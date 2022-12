News e anticipazioni

Stefano D Onofrio | 7 Dicembre 2022

Mercoledì

Mercoledì 2 avrà un nuovo protagonista?

Ci sarà un nuovo protagonista al centro di Mercoledì 2? Questa è l’assurda teoria elaborata dai tantissimi fan dello show Netflix. Sembra ormai certa la produzione di una seconda stagione della serie che ha infranto ogni record di visualizzazioni sul colosso dello streaming, superando addirittura Stranger Things 4. Con questi numeri sembra quasi scontato il proseguimento della storia con Jenna Ortega nei panni della figlia della famiglia Addams. Ma c’è una particolare teoria elaborata da alcuni seguaci che vogliamo segnalarvi.

Secondo quanto riportato Mercoledì potrebbe diventare una serie antologica con un protagonista diverso per ogni stagione prodotta da qui in futuro. Se ciò venisse confermato potremmo perciò avere un ciclo di episodi dedicato, ad esempio, alla storia di Gomez o a quella di Morticia. Potremmo inoltre qualcosa di più sul maggiordomo Lurch o sullo zio Fester. Un’ipotesi che ripercorrebbe quanto verrà fatto in futuro per un’altra serie campione di visualizzazioni targata Netflix: Dahmer. È stato infatti annunciato che le future annate della serie antologica firmata da Ryan Murphy racconteranno le storie di altri casi di efferati serial killer. Tornando a Mercoledì (e a un’eventuale futura stagione di questo tipo), questo non significa che Jenna Ortega non sarà presente a un’eventuale seconda stagione di questo tipo.

Molto più semplicemente la sua presenza non sarebbe più centrale come è stata nella prima annata. Insomma, secondo questa tesi con Mercoledì 2 si aprirebbe una storia in parte separata rispetto a quanto visto nella prima stagione. Un’ipotesi per molti aspetti interessante ma allo stesso tempo, a nostro avviso, assai improbabile. L’ultimo episodio infatti ha un finale sospeso, un cliffhanger legato a un misterioso stalker della protagonista che, ne siamo certi, verrà approfondito con un nuovo ciclo di puntate.

E a proposito di una possibile data d’uscita, attualmente non si hanno informazioni ufficiali in merito. Quel che è certo è che gli showrunner della serie hanno in mente di raccontare la storia della famiglia Addams per almeno 3/4 stagioni. Neanche la Ortega, che in questi giorni è particolarmente loquace nelle varie interviste rilasciate, si è sbilanciata a riguardo. Non ci resta che attendere ulteriori comunicazioni in merito.