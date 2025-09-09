Quanto ha guadagnato Jenna Ortega con Mercoledì 2? Ecco a quanto ammonterebbe il suo cachet e quanto è cresciuto rispetto alla prima stagione

Il presunto cachet di Jenna Ortega

Jenna Ortega è decisamente una delle attrici del momento. Dopo essere diventata una star mondiale qualche anno fa l’interprete è tornata a vestire nuovamente i panni di Mercoledì, protagonista dell’omonima serie Netflix che le ha donato fama e successo.

Sono trascorsi 3 anni dal suo debutto nei panni della giovane Addams. Lo show di Tim Burton ha raggiunto un successo inimmaginabile ed è diventata una delle serie più viste di tutti i tempi della piattaforma. In ragione di questi numeri, e della grossa attesa dei fan, è ovvio che il cachet percepito dalla Ortega sia cresciuto esponenzialmente nel corso degli anni.

Ma di che numeri parliamo? Ci sono alcuni rumor, che pertanto sono delle indiscrezioni non ufficiali, che parlano di un aumento dello stipendio di circa l’800%. Secondo quanto riportato, ad esempio, dalla pagina Movie Magick con la prima stagione della serie Jenna Ortega avrebbe portato a casa circa 240mila dollari.

Con la seconda annata, che ha da poco debuttato su Netflix con la seconda e ultima parte, avrebbe raggiunto la cifra monstre di 2 milioni di dollari! Torniamo a ripetere che si tratta di numeri non ufficiali e che, come tali, potrebbero essere presto smentiti.

Quel che è certo è che il salario di Jenna non potrà essere lo stesso percepito quando Mercoledì era poco più di una scommessa. Ora la serie è diventata una realtà decisamente più stabile per la piattaforma, tant’è che è stata già rinnovata per una terza stagione.

Non solo, gli showrunner hanno dichiarato di voler proseguire il racconto per molte altre stagioni. Esattamente come Hogwarts, anche la Academy frequentata dalla protagonista interpretata da Mercoledì dura 7 anni. Questo significa avere potenzialmente SETTE STAGIONI della serie. Si tratta soltanto di un desiderio di Alfred Gough e Miles Millar, che al momento non ha trovato conferma ufficiale nella produzione dello show.