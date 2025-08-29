Scopriamo tutto su Jay Kelly, film con George Clooney e Adam Sandler in concorso a Venezia: data di uscita, cast e trama

George Clooney e Adam Sandler si ritrovano insieme sul grande schermo in Jay Kelly, la nuova commedia drammatica on the road firmata da Noah Baumbach e prodotta da Netflix. Dopo il successo di Happy Gilmore 2, questo progetto segna un cambio di rotta per Sandler, che si cimenta in un ruolo più maturo e intenso, accanto a un Clooney che riflette sull’invecchiamento e sull’eredità lasciata da una carriera di star di Hollywood.

Data di uscita Jay Kelly

La première mondiale di Jay Kelly si è tenuta il 28 agosto 2025 all’82ª Mostra del Cinema di Venezia, dove il film è in concorso per il Leone d’Oro. Successivamente approderà al New York Film Festival tra settembre e ottobre, prima di arrivare nelle sale statunitensi con una programmazione limitata il 14 novembre. Dal 5 dicembre 2025, il film sarà disponibile in streaming globale su Netflix, e quindi lo potremo vedere anche in Italia.

Trama

La storia segue l’attore Jay Kelly (George Clooney), celebre ma ormai in declino, e il suo manager di lunga data Ron (Adam Sandler), in un viaggio in auto attraverso l’Europa. Durante questa avventura, i due si troveranno a fare i conti con le proprie scelte di vita, i rapporti con i loro cari e il significato dell’eredità che lasceranno dietro di sé.

Cast di Jay Kelly

Oltre ai protagonisti Clooney e Sandler, il film vanta un cast corale: Laura Dern nei panni della pubblicista di Jay, Billy Crudup come vecchio amico attore, Riley Keough e Grace Edwards nelle vesti delle figlie del protagonista. Ci saranno anche Patrick Wilson, Jim Broadbent, Isla Fisher, Eve Hewson, Louis Partridge, Emily Mortimer (anche co-sceneggiatrice) e Greta Gerwig, che interpreterà la moglie di Ron.

Le riprese sono iniziate nel marzo 2024 tra New York, Londra e la Toscana, concludendosi dopo due mesi. Baumbach ha così avuto un anno intero per perfezionare il film prima della stagione dei festival 2025.

Jay Kelly si presenta come un road movie esistenziale e commovente, destinato a lasciare il segno sia nei festival internazionali che nella corsa agli Oscar 2026.