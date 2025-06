Il figlio di Jason Momoa in Dune Messiah

Dopo Jason Momoa anche suo figlio sarà nel cast della saga di Dune. Il terzo capitolo della trilogia firmata Denis Villeneuve si intitolerà Dune Messiah e approderà nelle sale nel dicembre 2026.

In questi giorni si sta perfezionando il cast della pellicola, che vedrà ancora una volta Timothée Chalamet protagonista nei panni di Paul Atreides e Zendaya al suo fianco. Poche ore fa intanto è stata annunciata da Deadline la presenza di due nuovi ingressi nel cast.

Si tratta di Nakoa-Wolf Momoa e Ida Brooke, ai quali è affidato il compito di interpretare i gemelli Leto II e Ghanima. Si tratta dei figli di Paul e Chani. Si tratta del primo grande progetto per Nakoa-Wolf che, come si può evincere dal cognome, ha un genitore famoso. Anzi, due.

L’attore è infatti il figlio di Jason Momoa e Lisa Bonet, attrice a sua volta e madre di Zoe Kravitz. Prima di Nakoa-Wolf anche suo padre ha fatto parte della saga di Dune. L’interprete era infatti apparso nel primo capitolo nei panni di Duncan Idaho, maestro di spada della Casa Atreides e uno dei mentori di Paul.

Nonostante sia morto nel corso del primo film, nei libri il personaggio ritorna come ghola, cioè un clone con memoria latente. Come confermato in un’intervista di qualche mese fa, Jason tornerà a interpretare nuovamente Duncan nel film conclusivo della saga.

“Farò un ritorno – aveva dichiarato Jason, che ha anche aggiunto che non si tratta di uno spoiler – se non avete letto i libri, non è colpa mia“. L’ex interprete di Game of Thrones viene da un 2025 particolarmente fortunato grazie all’inaspettato successo al botteghino di A Minecraft Movie.

La pellicola, costata circa 150 milioni di dollari, ha realizzato numeri record al box office ed è riuscita a superare i 950 milioni di dollari di incassi a fine corsa.