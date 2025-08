Jason Momoa si rasa la barba dopo sei anni per Dune: Parte 3 e torna nei panni di Duncan Idaho: il drastico cambio di look in video

Jason Momoa cambia look: addio barba dopo sei anni, in vista di Dune: Parte 3

Jason Momoa sorprende i fan con un gesto radicale: si è rasato la barba per la prima volta in sei anni. Il cambiamento, documentato con ironia in un video pubblicato su Instagram il 30 luglio, segna l’inizio di un nuovo capitolo per l’attore, che tornerà a interpretare Duncan Idaho in Dune: Parte 3, diretto da Denis Villeneuve.

“Dannazione, lo odio“, ha scherzato Jason Momoa, mostrando il suo volto sbarbato ai follower. “Ma è per te, Denis“, ha aggiunto rivolgendosi al regista, con cui condivide una forte intesa creativa. Momoa aveva fatto parte del cast del primo Dune (2021), ma non era apparso nel secondo capitolo uscito nel 2024.

Il ritorno di Duncan Idaho, però, non sarà l’unico momento emozionante sul set: il figlio sedicenne dell’attore, Nakoa-Wolf Momoa, è stato scelto per interpretare Leto II, il figlio di Paul Atreides (Timothée Chalamet) e Chani (Zendaya).

“Lo aspetta un brusco risveglio“, ha scherzato Jason in un’intervista con Extra, riferendosi al debutto cinematografico del figlio. “È la sua prima esperienza lavorativa vera, sarà fantastico. Ma ha fatto tutto da solo. Vuoi che i tuoi figli siano migliori di te, e credo davvero che lui lo sia”.

Il cast di Dune: Parte Tre includerà Timothée Chalamet (Paul Atreides), Zendaya (Chani), e Florence Pugh (Principessa Irulan), insieme ad Anya Taylor-Joy (Alia Atreides). Ci saranno anche i ritorni di Javier Bardem (Stilgar) e Rebecca Ferguson (Lady Jessica). Al cast si è aggiunto anche Robert Pattinson. Secondo i rumor dovrebbe interpretare Scytale, un rappresentante del Bene Tleilax.

Le riprese inizieranno tra agosto e settembre 2025, con un’uscita prevista per il 18 dicembre 2026.

Con il suo nuovo look e un ruolo centrale in uno dei franchise più attesi degli ultimi anni, Jason Momoa è pronto a tornare sul set, questa volta, anche come padre e collega.