Jason Isaacs e Johnny Flynn, il vecchio e il futuro Lucius Malfoy di Harry Potter, hanno lavorato in passato insieme in un film

Jason Isaacs e Johnny Flynn insieme

Per Jason Isaacs è arrivato il momento di passare il testimone. Uno dei ruoli simbolo della sua carriera sta per essere ereditato da un altro attore, che avrà il compito di proporlo nel corso di una nuova serie tv. Ci riferiamo ovviamente a Lucius Malfoy, padre di Draco e uno dei personaggi della saga di Harry Potter.

Nel corso degli anni Isaacs ha vestito i panni del mago al cinema. Ora però lo stesso personaggio sta per avere un nuovo volto. Si tratta di quello di Johnny Flynn che, come svelato in anteprima qualche giorno fa, sarà colui a cui è affidato il compito di interpretare Malfoy senior nella nuova serie HBO.

La notizia è stata accolta con entusiasmo da Jason, il quale ha espresso la sua felicità attraverso il suo profilo X. “Un attore fantastico, un uomo adorabile e, cosa irritante, anche un musicista piuttosto brillante. Non avrei potuto passare la bacchetta a forma di serpente a qualcuno di meglio. Solo, per favore, non fatelo cantare…“, sono le sue parole.

Isaacs ha poi aggiunto ulteriori dettagli in un video postato sul suo profilo Instagram, rivelando di aver lavorato al fianco di Flynn in un altro film. “È una notizia sensazionale per i fan di Harry Potter, di cui faccio parte. Johnny è un attore brillante. Abbiamo girato insieme un film intitolato ‘Operazione Mincemeat’ e l’ho adorato, come lo adorerete anche voi quando lo vedrete nello show. Non vedo l’ora di vedere cosa combinerà. Johnny, se mai dovessi guardare questo video, divertiti e ti do un consiglio: fai attenzione agli elfi, quei piccoli bastardi traditori con le orecchie a punta! Divertiti. Ci vediamo a Hogwarts“, sono state le parole di Jason Isaacs.

Jason Isaacs e Johnny Flynn in Operazione Mincemeat

L’arma dell’inganno – Operation Mincemeat è un film prodotto da Warner Bros che vedeva Colin Firth protagonista assoluto. Ci troviamo nel 1943 e gli Alleati sono pronti ad assaltare a oltranza l’Europa al fine di liberarla dall’invasione tedesca. Per farlo gli inglesi organizzano un ingegnoso piano: fanno credere ai nazisti che l’invasione sarebbe avvenuta in Grecia mentre avverrà in Sicilia.