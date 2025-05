La serie tv preferita di Jannik Sinner

Vi siete mai chiesti quale sia la serie tv preferita di Jannik Sinner? Noi di Ciak Generation lo abbiamo fatto e, dopo una rapidissima ricerca sul web, lo abbiamo scoperto.

Domenica 18 maggio si conclude il torneo degli Internazionali di Tennis di Roma. Sinner, numero uno al mondo del ranking, sfiderà in finalissima lo spagnolo Carlos Alcaraz. Qualora riuscisse a battere il suo avversario, per Jannik sarebbe il primo titolo nel torneo della capitale.

E lui, che di tornei in carriera ne ha vinti (di cui tre Grandi Slam), ha tutte le carte in regola per farcela. Ma non è questo il posto adatto per parlare delle gesta atletiche dello sportivo. Ci interessa invece scoprire i gusti del tennista e quale sia la sua serie del cuore.

Lo ha rivelato lui stesso durante una conferenza stampa in seguito alla vittoria degli Australian Open a gennaio 2024. Nell’incontro con i giornalisti Jannik Sinner ha raccontato che la serie tv che guardava spesso mentre era in Australia era Animal Kingdom.

Ha anche aggiunto che è uno show che non può essere visto in Italia e che occorre una VPN per farlo, scatenando l’ironia dei presenti. In realtà quello che ha detto Sinner non è esatto. Infatti Animal Kingdom è visibile anche nel nostro paese in quanto è presente nel catalogo di Prime Video. Ma di cosa parla la s erie tanto amata da Jannik? Ora ve lo raccontiamo.

Animal Kingdom

Si tratta di una serie composta da sei stagioni e un totale di 75 episodi andati in onda originariamente sulla rete TNT. Al centro della trama troviamo il personaggio di Joshua Cody, detto J (interpretato da Finn Cole, il Michael Gray di Peaky Blinders), il quale dopo la morte per overdose di sua madre si trasferisce a casa di sua nonna Janine.

Scoprirà molto presto che la sua famiglia è coinvolta in numerose attività criminali che permettono alla donna e ai suoi figli di vivere uno stile di vita pieno di eccessi. Nel cast troviamo anche Scott Speedman, che negli ultimi anni è noto al grande pubblico per interpretare il ruolo del dottore Nick Marsh in Grey’s Anatomy.