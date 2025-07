Jamie Lee Curtis sarà Jessica Fletcher

Se prima era soltanto un rumor ora c’è praticamente la conferma di Jamie Lee Curtis: il film reboot de La signora in giallo si farà. Chi non conosce Jessica Fletcher, la sua iconica interprete Angela Lansbury (che ci ha lasciato nel 2022) e Murder, she wrote – questo il titolo originale dello show – ha probabilmente vissuto sulla Luna.

Per 12 stagioni e più di 260 episodi la scrittrice di gialli con un occhio sempre aperto sugli omicidi è stata la protagonista di una delle serie più amate di sempre. Uno show senza tempo che ancora oggi, a distanza di più di 40 anni dal suo esordio, continua a registrare ottimi ascolti nelle sue repliche.

Ora il mondo de La signora in giallo sta per rivivere in un film reboot inedito che vedrà protagonista Jamie Lee Curtis. In occasione della premiere di Freakier Friday, sequel di Quel pazzo venerdì che arriva nelle sale a distanza di più di 20 dal primo film, l’attrice premio Oscar ha risposto a una domanda di Entertainment Tonight sui rumor.

“Oh, sta… succedendo – ha dichiarato sorridendo alla macchina da presa – Sono molto emozionata, ma sto trattenendo il mio entusiasmo fino a quando non inizieremo le riprese. Ho un paio di altre cose da sbrigare“.

Al momento non ci sono informazioni più precise in merito. Sappiamo che Lauren Schuker Blum e Rebecca Angelo scriveranno la sceneggiatura mentre Lord Miller e Amy Pascal produrranno la pellicola. Non ci sono invece notizie per quanto riguarda la trama. Con molta probabilità la struttura del reboot ricalcherà quella che ha portato al successo de La signora in giallo, rendendola unica nel suo genere.