Per poter pagare le costose cure per il cancro, James Van Der Beek ha deciso di mettere all’asta alcuni preziosi cimeli di Dawson’s Creek. In vendita anche l’abito che l’attore ha indossato nell’episodio pilota della serie.

La scelta di James Van Der Beek

Lo scorso anno, lasciando il mondo intero senza parole, James Van Der Beek ha annunciato di aver ricevuto una diagnosi di cancro. Da quel momento l’attore, noto per il ruolo di Dawson Leery nella serie tv cult Dawson’s Creek, ha iniziato una lunga battaglia e ancora oggi si sta sottoponendo a numerose terapie. I fan, e non solo, nel frattempo hanno inviato il loro affetto e il loro sostegno a James, che in questi mesi ha aggiornato sulle sue condizioni di salute. In queste ore tuttavia è arrivata una notizia che non è passata inosservata e che sta facendo discutere il web.

Come ha fatto sapere in esclusiva People, James Van Der Beek ha deciso di mettere all’asta alcuni cimeli di Dawson’s Creek. Il motivo? Poter pagare le coste cure per il cancro. Come si legge, l’attore venderà alcuni celebri oggetti di scena attraverso il sito d’asta Propstore durante la Winter Entertainment Memorabilia Live Auction, che si terrà dal 5 al 7 dicembre. Tutto il ricavato verrà utilizzato per le terapie. Al magazine James ha così spiegato:

“Ho conservato questi tesori per anni, aspettando il momento giusto per farne qualcosa. Dopo tutti i colpi di scena inaspettati che la vita mi ha presentato di recente, è chiaro che il momento è adesso. Pur sentendomi nostalgico nel separarmi da questi articoli, è bello poterli offrire attraverso l’asta di Propstore per condividerli con coloro che hanno sostenuto il mio lavoro nel corso degli anni”.

Tra i cimeli che James Van Der Beek metterà all’asta ci sarà l’abito che l’attore ha indossato nel primissimo episodio di Dawson’s Creek. Ma non solo. Sarà possibile anche acquistare la collana che il protagonista regala a Joey per il ballo di fine anno, la cui stima di vendita si aggira tra i 26.400 e i 52.800 dollari.