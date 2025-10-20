Jacob Elordi parla di una stagione 3 di Euphoria “incredibilmente cinematografica”

Jacob Elordi ha recentemente parlato della tanto attesa stagione 3 di Euphoria, condividendo le sue impressioni sulle nuove riprese e anticipando un ritorno che promette di essere ancora più intenso e sorprendente.

Durante l’Academy Museum Gala, l’attore australiano ha raccontato a Variety di aver vissuto un’esperienza “incredibilmente liberatoria” sul set della nuova stagione del celebre drama targato HBO, che tornerà ufficialmente nella primavera del 2026.

“È stato incredibilmente liberatorio. Ho potuto interpretare qualcosa di completamente diverso da ciò che ho fatto finora”, ha rivelato Elordi, visibilmente entusiasta del progetto.

Diventato celebre grazie al ruolo di Noah Flynn nella rom-com The Kissing Booth, Jacob Elordi, grazie ad Euphoria, ha potuto interpretare nuovamente un adolescente, ma dal profilo completamente diverso rispetto al film Netflix, questa volta tra dipendenze e fragilità.

L’attore ha poi continuato a parlare della nuova stagione, spiegando che il creatore Sam Levinson ha “costruito qualcosa di incredibilmente intelligente e cinematografico“. Lo stile visivo e narrativo di Euphoria 3 potrebbe dunque rivelarsi ancora più ambizioso. “Penso che al pubblico piacerà moltissimo”, ha aggiunto.

Nelle sue osservazioni, Jacob Elordi si è concentrato soprattutto sul proprio personaggio e sulla vicende di cui sarà protagonista. L’attore ha, infatti, ammesso di non sapere molto su cosa accadrà agli altri personaggi. La star di Saltburn che la sua storyline sarà molto autonoma rispetto al resto del gruppo.

“Non so cosa stiano facendo gli altri. È come se fossero file segreti dell’FBI! Ma è bello, perché potrò guardare la serie come un fan, cosa che non ho mai potuto fare prima”, ha concluso.

Le sue parole fanno pensare che Euphoria 3 potrebbe adottare un formato narrativo più concentrato sui singoli personaggi, simile a quello degli episodi speciali andati in onda tra la prima e la seconda stagione incentrati su Rue (Zendaya) e Jules (Hunter Schafer).

Al momento, HBO non ha confermato ufficialmente se la struttura narrativa subirà cambiamenti. Una cosa, però, è certa: con l’arrivo di nuovi attori e dopo gli eventi drammatici del finale della seconda stagione, Euphoria 3 si prepara ad essere la stagione più attesa dell’intera serie.