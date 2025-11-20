In queste ore Irama ha fatto riferimento alla storia d’amore avuta qualche anno fa con Giulia De Lellis. Ecco cosa ha dichiarato il cantante, che tra pochi mesi si esibirà per la prima volta a San Siro.

Le dichiarazioni di Irama

Senza dubbio tutti ricorderanno la storia d’amore tra Irama e Giulia De Lellis. Come è noto, il cantante e la celebre influencer hanno avuto una relazione tra il 2018 e il 2019, che è finita sulla bocca di tutti. In queste ore, a sorpresa, a distanza di diverso tempo dalla rottura, proprio la voce di Ovunque Sarai è tornato a fare riferimento alla storia con Giulia, che nel mentre di recente è diventata mamma per la prima volta. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa è accaduto.

Tutto è iniziato, come si legge su Novella 2000, quando Irama è stato ospite di Gianluca Gazzoli a Passa dal BSMT. Nel corso della lunga intervista il cantante ha parlato non solo del suo nuovo album di inediti e dello show che lo attende a San Siro la prossima estate, ma anche del suo rapporto con il mondo del gossip. A riguardo l’artista ha affermato:

“Com’è finire nel gossip? Ci sono finito dentro ma non mai l’ho vissuta bene. Ho sempre cercato di scindere la mia vita privata dal resto. Non voglio fare lo str**zo e neppure l’altezzoso ma mi vergogno di finire su alcune riviste che scrivono cose di cui non mi frega niente. Spero che non mi ricordino per quello ma per la mia musica. Se non dovessero ricordarmi per la musica vorrebbe dire che ho fallito”.

LEGGI ANCHE: The Beatles Anthology, il trailer della docuserie di Disney+

A quel punto Irama, pur non facendo mai esplicitamente il suo nome, ha fatto riferimento alla storia d’amore avuta con Giulia De Lellis, rivelando un retroscena inedito. Queste le parole del cantante, che ha aggiunto:

“L’ho un po’ sofferta questa cosa. Magari l’altra persona era più in quel mondo lì e non è colpa di nessuno, ma c’erano i paparazzi molto più attaccati, anche all’estero. Una volta ci ho anche litigato. È una cosa folle”.