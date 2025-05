Sono in corso le riprese di Io sono Rosa Ricci, il prequel di Mare Fuori: nel cast del film c’è anche l’attore Andrea Arcangeli

Io sono Rosa Ricci, un nuovo attore nel cast

Sono iniziate da qualche settimana le riprese di Io sono Rosa Ricci. Il prequel racconterà la storia della protagonista di Mare Fuori molto prima del suo arrivo all’IPM di Napoli. Ancora una volta sarà Maria Esposito a vestire i panni del personaggio nel nuovo progetto.

L’attrice ha indossato per la prima volta i panni della Ricci al termine della seconda stagione, divenendo di fatto sempre più centrale dalla terza annata in poi. Negli scorsi anni Maria ha interpretato Rosa anche a teatro in un musical che ha fatto il giro dell’Italia.

Ora i due mondi si incontrano nuovamente in una pellicola che, secondo quanto trapelato durante la conferenza stampa di Mare Fuori 5, uscirà nelle sale entro la fine del 2025. Da qualche giorno, come testimoniato da Esposito sui suoi canali social, il set ha lasciato Napoli e si è trasferito in Sicilia.

E sembra proprio che ci sarà un volto noto delle serie tv e del cinema che farà parte del progetto. Un attore che non ha mai fatto parte prima d’ora del mondo di Mare Fuori. Si tratta di Andrea Arcangeli.

Andrea Arcangeli nelle storie di Maria Esposito

Da qualche giorno infatti Arcangeli appare nelle storie Instagram di Maria. Secondo molti sul web questo confermerebbe un suo coinvolgimento in Io sono Rosa Ricci. Nella sua carriera Andrea ha interpretato diversi ruoli iconici. Tra i più famosi ci sono sicuramente quello di Yemos nella serie di Sky Romulus e quello di Roberto Baggio nel film Netflix Il Divin Codino.

Arcangeli ha già lavorato con Lyda Patitucci, regista del prequel di Mare Fuori, nel film Come pecore in mezzo ai lupi. La notizia della presenza dell’attore nel cast non è ufficiale, pertanto va presa con le pinze.

Chi invece fa parte con certezza del progetto è Raiz. Anche nel prequel l’attore e cantante vestirà i panni di Don Salvatore Ricci, il padre di Rosa.