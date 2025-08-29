Io sono Rosa Ricci, parla Maria Esposito

Manca sempre meno al debutto di Io sono Rosa Ricci. Il film prequel di Mare Fuori arriverà nelle sale il prossimo giovedì 30 ottobre. Proprio in queste ore è stato rilasciato il primo trailer ufficiale della pellicola, che racconterà il personaggio interpretato da Maria Esposito prima del suo arrivo nella serie di Rai Due.

Al centro del film troviamo proprio la protagonista dello show che viene rapita da un narcotrafficante intenzionato a colpire suo padre, Don Salvatore. Rosa verrà minacciata e finirà costantemente in pericolo durante la sua prigionia. Si ritroverà sola in un’isola remota e qui intraprenderà un percorso di crescita. Stringerà poi un legame molto profondo che le darà la forza di reagire.

Dopo aver visto il trailer possiamo intuire che il rapporto di cui si parla sarà quello con il personaggio interpretato da Andrea Arcangeli, che dovrebbe far parte di un clan rivale dei Ricci. A colpire già dalle prime immagini è l’assenza di Ciro.

In Mare Fuori si è più volte parlato del forte legame che lega Rosa al fratello maggiore. L’assenza di Ciro era stata già annunciata da Giacomo Giorgio, il suo interprete, in una storia Instagram postata sul suo profilo. “Ciao a tutti. Purtroppo ho visto già parecchi articoli e messaggi e quindi sono costretto ad intervenire. Solo per dirvi che io NON farò parte del prequel di Mare Fuori Io sono Rosa Ricci. Vi bacio tutti e a prestissimo“, aveva dichiarato.

Con l’uscita del trailer di Io sono Rosa Ricci alcuni fan hanno segnalato l’assenza del personaggio, ritenuto fondamentale ai fini del racconto. “Non capisco perché nel film non ci sarà Ciro visto che è in mare fuori ci hanno fatto capire che per lei era importantissimo“, si legge sotto a un video postato da Maria Esposito. Proprio quest’ultima ha deciso di rassicurare i fan rispondendo.

La risposta di Maria Esposito

“Vedere per capire“, scrive l’attrice. Con molta probabilità pertanto nel prequel sarà spiegato come mai non c’è traccia di Ciro nel film.