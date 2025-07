Quando va in onda Io sono Farah su Canale 5

La nuova serie turca Io sono Farah (titolo originale Adım Farah) debutta ufficialmente su Canale 5 a partire da lunedì 28 luglio 2025, con appuntamenti dal lunedì al venerdì alle ore 15:45. Ovviamente, Io sono Farah sarà disponibile anche in streaming.

Ogni episodio sarà trasmesso in TV alla stessa fascia oraria: una collocazione strategica che affianca altre soap turche nella programmazione quotidiana pomeridiana.

Giorni Orario Canale Lunedì–Venerdì 15:45 Canale 5

Dove guardare Io sono Farah in streaming

Chi non potrà seguire la serie in diretta può recuperarla in streaming gratuito su Mediaset Infinity, la piattaforma ufficiale di Mediaset. Gli episodi saranno pubblicati in contemporanea con la diretta televisiva, e successivamente saranno disponibili on demand per la visione in qualsiasi momento.

L’accesso è gratuito, sia tramite browser sia tramite app per smartphone e smart TV, senza costi aggiuntivi.

Collegamento con La forza di una donna

L’introduzione di Io sono Farah comporta una rivisitazione del palinsesto di Canale 5: La forza di una donna cambia orario e si sposta alle 17:15, subito dopo la nuova serie con Demet Özdemir. Questo cambio è parte della strategia di valorizzazione del pomeriggio attraverso soap turche trainanti.

In sintesi: quando va in onda e dove vedere Io sono Farah in streaming

Debutto : lunedì 28 luglio 2025

: lunedì 28 luglio 2025 Frequenza : tutti i giorni feriali (lunedì–venerdì)

: tutti i giorni feriali (lunedì–venerdì) Orario su Canale 5 : 15:45

: 15:45 Streaming : disponibile gratis su Mediaset Infinity , in parallelo con la messa in onda e in modalità on demand

: disponibile gratis su , in parallelo con la messa in onda e in modalità on demand Palinsesto: dopo Io sono Farah, alle 17:15 va in onda La forza di una donna

Per restare sempre aggiornati su episodi, cast e tutte le novità, segui il palinsesto quotidiano su Canale 5 e la sezione dedicata su Mediaset Infinity.