Ecco quando torna su Canale 5 Io sono Farah, la serie turca con Demet Özdemir: data di ritorno e dettagli sulla ripresa delle puntate.

Quando torna in onda su Io sono Farah

La serie turca Io sono Farah, con protagonista Demet Özdemir nei panni della coraggiosa Farah, è stata una delle rivelazioni dell’estate 2025 di Canale 5. Dopo aver appassionato milioni di spettatori italiani, la fiction ha preso una pausa estiva, lasciando il pubblico con il fiato sospeso in attesa di scoprire come proseguiranno le vicende.

Mediaset dovrebbe aver fissato il ritorno in programmazione per settembre, salvo variazioni di palinsesto, quando Io sono Farah tornerà, teoricamente nel consueto appuntamento pomeridiano su Canale 5, dal lunedì al venerdì. le nuove puntate riprenderanno esattamente da dove la trama si era interrotta, con nuovi colpi di scena e momenti ad alta tensione emotiva. Restiamo in attesa della data precisa.

La pausa estiva di Io sono Farah

L’ultima puntata prima dello stop è andata in onda venerdì 8 agosto 2025, come si legge su Mediaset Infinity. Come spesso accade con le fiction turche trasmesse in Italia, la pausa estiva serve non solo a dare respiro al palinsesto, ma anche a permettere alla rete di gestire meglio il numero di episodi, soprattutto se si tratta di titoli forti per la rete.

Per quasi tutto il mese di agosto, Canale 5 ha preferito sostituire la serie con altri contenuti pomeridiani, lasciando spazio a un’attesa strategica per mantenere alta la curiosità degli spettatori e preservando Io sono Farah per quando il palinsesto si farà più competitivo. Questo intervallo permette anche di promuovere al meglio il ritorno della fiction e massimizzare gli ascolti alla ripresa.

Cosa aspettarsi dalle nuove puntate di Io sono Farah

Stabilito sommariamente quando torna in onda Io sono Farah, cosa ci si può aspettare? Il rientro della serie porterà avanti le trame rimaste in sospeso: Farah continuerà a lottare per proteggere suo figlio e cercare un futuro migliore, mentre Tahir sarà diviso tra il suo passato e il desiderio di cambiare vita. La tensione narrativa rimarrà alta, con intrecci che mescolano dramma, azione e sentimenti.

Gli episodi inediti offriranno al pubblico l’opportunità di rivedere la chimica tra Demet Özdemir e Engin Akyürek. Per chi volesse rivedere le puntate già trasmesse, Io sono Farah è disponibile in streaming gratuito su Mediaset Infinity, accessibile da computer, smartphone, tablet e smart TV.